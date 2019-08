Wesfarmers gibt Angebot an Lynas Corporation Ltd. auf

Laut Angaben zog Wesfarmers das im März gemachte Übernahmeangebot an Lynas Corporation Ltd. kürzlich gänzlich zurück. Lynas hatte zuvor das Angebot abgelehnt, da dieses zu niedrig ausgefallen und zudem an zu viele Konditionen geknüpft gewesen sei.Das Angebot von Wesfarmers hatte sich laut Angaben auf 2,25 AUD je Aktie belaufen.© Redaktion MinenPortal.de