Goldpreis bleibt fest und kann sich über 1.500 $ halten

Goldpreis im Aufwärtstrend

Der abgebildete Wochenchart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Anfang 2018 bei einem letzten Kurs von 1.536,9 $. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für eine Woche dar.Der Goldpreis hat in der vergangenen Woche seinen Aufwärtstrend nicht weiter fortsetzen können. Das aktuelle Jahreshoch bei 1.546,1 $ wurde nicht überschritten. Die Wochenkerze stellt sich als positive Innenkerze dar. Der Wochenschlusskurs liegt über der psychologisch wichtigen 1.500 $ Marke.Aus Sicht des Wochencharts liegt ausgehend vom Jahrestief bei 1.267,3 $ ein etablierter Aufwärtstrend vor. Die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse am Goldmarkt liegt weiterhin bei mindestens 60%. Das nächste größere Kursziel könnte die 61,8% Fibonacci Korrektur bei 1.587,4 $ sein. Der zurzeit relevante charttechnische Widerstand ist das Tief des Jahres 2012 bei 1.526,7 $.Das positive Chartbild würde sich erst dann deutlich verschlechtern , wenn das Tief der letzten zwei Wochen bei 1.490,7 $ unterschritten wird. In diesem Fall könnte sich weiteres Abwärtspotential bis etwa 1.450 $ eröffnen.© Karsten Kagels