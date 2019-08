Gold - Die Rally geht noch weiter!

In den letzten vier Wochen konnte der Goldpreis ausgehend von 1.400 US-Dollar zunächst deutlich ansteigen. Dabei wurde am 13.August mit 1.535 US-Dollar ein neues Sechsjahreshoch erreicht. Seitdem konsolidiert Gold diesen fulminanten Anstieg mit einer Seitwärtsbewegung um die psychologische Marke von 1.500 US-Dollar.Zwar kam es direkt im Anschluss an das neue Sechsjahreshoch vorübergehend zu einem scharfen Abverkauf bis auf 1.480 US-Dollar, bislang hat dieses Tief aber in den letzten Tagen ohne Probleme gehalten. Den Bären gelang lediglich ein höheres Tief bei 1.492 US-Dollar. Damit zeigt Gold trotz des bereits beeindruckenden Anstieges in den letzten drei Monaten weiterhin eine enorme Stärke.Auch die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell sorgte am Freitagnachmittag nicht für die von vielen befürchtete Korrektur. Stattdessen ist das Hoch bei 1.535 US-Dollar bereits wieder zum Greifen nah.Im großen Bild hat sich der Goldpreis aus der sechs Jahre währenden Bodenbildung klar und deutlich in diesem Sommer befreit. Seitdem geht es ziemlich senkrecht nach oben. Ähnliches war ab dem 4.Quartal 2012 in umgekehrter Richtung zu beobachten. Damals stürzte der Goldpreis von 1.800 US-Dollar bis auf 1.080 US-Dollar innerhalb von neun Monaten in die Tiefe. Da Märkte fast immer schneller fallen als dass sie steigen, wird der Anstieg bis auf 1.800 US-Dollar aber mehr Zeit benötigen.Da jedoch die Widerstandszone um 1.525 US-Dollar bislang nicht für einen deutlichen Abpraller, sondern lediglich für eine Konsolidierung gesorgt hat, ist ein weiterer Anstieg zunächst sehr wahrscheinlich. Insbesondere das 61,8%-Retracement des gesamten Bärenmarktes (von 1.920 US-Dollar bis auf 1.046 US-Dollar) scheint den Goldpreis magnetisch anzuziehen. Demnach hat der Goldpreis in den kommenden Wochen noch ein Aufwärtspotential bis ca. 1.585 US-Dollar. Im Anschluss wäre dann aber tatsächlich ein größerer Rücksetzer einzuplanen.Insgesamt bleibt der Wochenchart bullisch. Das nächste Kursziel liegt bei 1.585 US-Dollar.Auf dem Tageschart musste der Goldpreis seinen schnellen Anstieg von 1.400 bis auf 1.535 US-Dollar in den letzten Tagen konsolidieren. Mittlerweile ist die heiß gelaufene Lage aber zumindest ansatzweise abgebaut worden und die Kurse bewegen sich wieder innerhalb der beiden Bollinger Bänder. Da am heutigen Freitagnachmittag der Ausbruch aus dem Konsolidierungsdreieck geglückt ist, sind jetzt mehr oder weniger direkte Anstiege bis zum oberen Bollinger Band (1.553 US-Dollar) zu erwarten. Hier könnte es nochmal zu einem Rücksetzer an die Oberkante des Dreiecks kommen, bevor die Bullen das Finale der laufenden Aufwärtswelle einläuten und die Kurse mit einem letzten Kraftakt bis auf 1.585 US-Dollar treiben.Im Anschluss muss dann jedoch ein scharfer Rücksetzer bzw. eine Korrekturwelle einkalkuliert werden, welche den Goldpreis durchaus in den Bereich 1.480 US-Dollar, möglicherweise aber auch bis auf 1.440 US-Dollar zurückwerfen könnte.Mit dem starken Kursverlauf an diesem Freitag ist der Tageschart wieder bullisch. Die Chancen auf weitere Kursanstiege überwiegen deutlich. Gold sollte mit kleinen Umwegen in den kommenden Tagen bzw. ein bis vier Wochen noch bis auf 1.585 US-Dollar ansteigen können.