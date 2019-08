Gold - Alle Augen auf 1.575 USD!

Im Rahmen der zweiten großen Aufwärtsbewegung innerhalb eines mittelfristigen Aufwärtstrends erreichte der Goldpreis im Juni den Widerstand bei 1.433 USD. Nach einer mehrtägigen Konsolidierungsphase wurde auch diese Hürde überschritten, in einer weiteren Kaufwelle die Kurshürde bei 1.487 USD durchbrochen und das Kursziel bei 1.510 USD angelaufen. Nach einem neuen Jahreshoch bei 1.535 USD folgte in den letzten Tagen eine Korrektur, die noch über der 1.487 USD-Marke auf Käufer traf, die den Wert an das Verlaufshoch antrieben. Heute nacht sprang der Goldpreis auch über das Jahreshoch an.Sollte Gold jetzt nachhaltig über 1.535 USD ausbrechen, dürfte die Rally direkt an die 1.575 USD-Marke führen. An diesem Kursziel könnte sich eine starke, mehrwöchige Korrektur anschließen. Wird die Marke dagegen direkt oder über einen korrektiven Umweg überwunden, der noch vor der 1.535 USD-Marke stoppt, sind weitere Zugewinne bis 1.616 USD wahrscheinlich. Darüber liegt ein weiteres Kursziel bei 1.660 USD.Aktuell wäre erst ein Bruch der 1.510 USD-Marke bärisch zu werten. Dann könnte es allerdings sehr schnell abwärts gehen: Darunter käme es zu einem Test des Supports bei 1.487 USD, an dem der Wert seinen Anstieg kurzzeitig fortsetzen dürfte. Abgaben unter die Marke hätten dagegen ein Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 1.452 USD zur Folge. Letztlich sollte man sich in diesem Fall auf einen Einbruch bis 1.400 USD einstellen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG