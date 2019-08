Kitco-Umfrage: Goldbullen enthusiastisch aufgrund chinesischer Zölle

Eine mildere Federal Reserve und eine neue Salve seitens China im aktuellen Handelskrieg generierten erneuerten Optimismus unter Goldbullen, so geht aus der wöchentlichen Goldpreisprognose von Kitco News hervor.In dieser Woche nahmen 15 Marktexperten an der Umfrage der Wall Street teil. Davon waren 10 (67%) der Meinung, dass der Goldpreis steigen wird. Weitere vier (27%) der Befragten erwarteten eher neutrale Preisbewegungen in dieser Woche. Ein (6%) Teilnehmer prognostizierte einen Preisrückgang.Zudem stimmten auch 866 Kitco-Leser ab. Davon gingen 524 (54%) davon aus, dass es zu einem Goldpreisanstieg kommen wird. Weitere 183 (25%) der Befragen erwarteten, dass Gold fallen wird. Die verbleibenden 159 (21%) Teilnehmer prognostizierten einen Seitwärtsmarkt.© Redaktion GoldSeiten.de