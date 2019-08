Neue Gold- & Silberbullenanalogie

Während der Bärenmarktjahre (es ist schön, das jetzt so schreiben zu können) verglich ich die Rückgänge in Gold, Silber und Goldbergbauaktien regelmäßig mit deren vergangener Geschichte. Das verschaffte uns eine visuelle Repräsentation davon, wie schlimm der ewige Bärenmarkt war und half uns dabei, dessen mögliches Ende zu identifizieren.Glücklicherweise liegt das alles hinter uns.Nun ist es Zeit, die kürzlichen bullischen Entwicklungen mit vergangenen Wiederholungen zu vergleichen.Fangen wir mit Silber an.Das kürzliche Tief in Silber hat einige gute Vergleichspunkte, die unter anderem die Tiefs in den Jahren 1986, 1993 und 2003 umfassen. Wir schließen auch das Tief im Jahr 2008 mit ein.Wäre die Erholung des Silbers nur ein Durchschnitt der vier Erholungen, die sich damals zeigten, dann würde es bis Ende März 2020 fast 24 Dollar je Unze erreichen.Gold ist trügerisch, da es keine offensichtlichen bullischen Vergleichspunkte gibt. Dessen deutliche Tiefs fanden essentiell in den Jahren 1970, 1985 sowie von 1999 bis 2001 statt.Doch wenn wir den vorangehenden Bärenmarkt bedenken, dann lässt sich der beste Vergleich zum kürzlichen Bären- und aktuellen Bullenmarkt in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren ziehen.Bedenken Sie, dass wir weder vorhersagen noch prognostizieren, dass die Entwicklungen, die von 2003 bis 2006 stattfanden, in den nächsten drei Jahren wiederholt werden. Es ist möglich, doch wir argumentieren grundsätzlich, dass die Zeitspanne von 2012 bis 2019 dem Zeitraum von 1996 bis 2003 am meisten ähnelt.Wenn wir uns nun den Goldaktien und vor allem den Junior-Goldaktien zuwenden, dann sehen Sie hier einen Vergleich zwischen dem Boden 2016 und den Böden in den Jahren 2001 und 2008.Beachten Sie, dass der Warenkorb aus 20 Aktien, den wir verwenden, recht stark im Vergleich zum GDXJ ist. Wir gehen auf Nummer sicher.In unserem neuen Buch argumentieren wir, dass das Tief der Goldaktien im Jahr 2016 dem Tief im Jahr 1957 sehr ähnelte.Es gibt zahlreiche Gemeinsamkeiten zwischen der heutigen Zeit und Anfang sowie Mitte der 1960er Jahre. Das umfasst Goldaktien und deren unglaublichen langfristigen Wert zu Beginn eines wesentlichen Inflationszyklus.Unten vergleichen wir die Tiefs aus den Jahren 1957 und 2016 mit den Daten des Barron's Gold Mining Index, der von seinem Tief 1957 um mehr als das 40-fache seines Wertes zur Spitze 1980 zulegte.Wie Sie sehen können, bleibt deutliches Aufwärtspotenzial im Edelmetallkomplex bestehen, sollte Gold in einem echten Bullenmarkt verbleiben.Grundsätzlich könnte Gold in einem bullischen Trend verbleiben, bis die nächste wirtschaftliche Erholung an Fahrt aufnimmt. Diese könnte bis zu vier Jahre in der Zukunft liegen.Wenn Gold dem Muster der frühen 2000er Jahre folgt, dann könnte es zu Beginn 2023 die 3.000 Dollar je Unze erreichen.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 25. August 2019 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.