Trader fliehen wegen Handelskrieg vor Aktien; Goldpreis steigt

Am Montag stieg der Goldpreis in Asien als Investoren einen sicheren Hafen vor dem Handelskrieg suchen, berichtet Investing.com . Der Preis der Dezember-Goldfutures stieg um 7:22 Uhr um 1% auf 1.552,90 US-Dollar je Unze auf dem New Yorker Terminmarkt Comex.Dieser Preisanstieg ereignete sich während Chinas Bekanntgabe über neue Zölle auf US-Produkte und US-Präsident Trumps Forderung, dass sich US-Unternehmen aus der Volksrepublik zurückziehen. Darüber hinaus erhöhten die USA bestehende Zollgebühren auf chinesische Waren im Wert von 250 Milliarden US-Dollar ab Oktober von 25% auf 30%. Dazu werden Zölle auf chinesische Waren im Wert von 300 Milliarden US-Dollar mit 15% besteuert, anstelle der bisherigen 10%.Währenddessen sagte der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, am Freitag in Jackson Hole, dass sich die US-Wirtschaft an einer "günstigen Stelle" befinde und dass die Fed "angemessen handeln" werde, um das derzeitige Wirtschaftswachstum aufrecht zu erhalten.Die Fed senkte letzten Monat die Zinsen um 25 Basispunkte. Der Markt erwartet im September eine ähnlich hohe Zinssenkung.© Redaktion GoldSeiten.de