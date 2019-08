ABN Amro - Silberpreisausblick

Die niederländische Investmentbank ABN Amro berichtet in einem Silberpreisausblick , dass trotz des kürzlichen Preisanstiegs, die Gesamtbewegung eher enttäuschend war. Der Silberpreis soll der Bank zufolge in nächster Zeit wieder sinken, da sie erwartet, dass sich das Weltwirtschaftswachstum und der Welthandel weiter verschlechtern werden.Mehr als die Hälfte der gesamten Silbernachfrage kommt aus der Industrie und die Schmucknachfrage macht ca. 20% der Silbernachfrage aus. Sollte die Weltwirtschaft und der Welthandel weiter nachlassen, werde sich dies laut ABN Amro negativ auf die Silbernachfrage und die Silberpreisprognose auswirken. Auch eine erwartete Gewinnmitnahme in Gold sollte den Silberpreis weiter drücken. Für den Rest des Jahres wird der Silberpreis der Bank zufolge schlechter abschneiden als der Goldpreis.Im Jahr 2020 erwartet ABN Amro keine Verbesserung des Welthandels und des Weltwirtschaftswachstums, doch der Silberpreis wird dem Goldpreis hauptsächlich aufgrund von geldpolitischer Lockerung durch Zentralbanken aufwärts folgen. Sobald sich jedoch der Welthandel und die Weltwirtschaft wieder erholen, wird die Silberperfomance besser sein als Gold. Ein schwächerer US-Dollar werde die Edelmetalle unterstützen. "Das wird allerdings eher 2021 passieren", so ABN Amro.Die Silberpreisprognose der Investmentbank für die zweite Jahreshälfte 2019 liegt bei durchschnittlich 16 Dollar je Unze und der Durchschnittspreis im Jahr 2020 bei 16.60 Dollar je Unze. Im Dezember 2020 soll der Silberpreis ABN Amro zufolge auf 18 Dollar je Unze steigen.© Redaktion GoldSeiten.de