Goldmünze "Australian Koala" zu 5 Unzen in Polierter Platte

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber. Des Weiteren gibt es verschiedene Ausführungen der Münze Australian Wedge-Tailed Eagle in Gold und Silber.Ab dem 1. Oktober 2019 ist auch eine 5-Unzen-schwere Auflage der Goldmünze "Australian Koala" in polierter Platte erhältlich.Auf der Motivseite der Münze wird ein erwachsener Koala gezeigt, der auf dem Stamm eines Eukalyptusbaumes sitzt und in die Ferne blickt. Außerdem kann man die Aufschrift "Australian Koala" sowie das Prägezeichen der Perth Mint "P", die Jahreszahl 2019, das Feingewicht und die Feinheit der Münze dort erkennen.Auf der anderen Seite der Münze ist das von Jody Clark angefertigte Portrait von Königin Elizabeth II. und der Nennwert der Münze, 500 Dollar.Die Goldmünze mit einem Gewicht von 5 Unzen ist auf 50 Stück limitiert. Sie wird in einer ansehnlichen Holzbox mit beigefügtem nummerierten Echtheitszertifikat geliefert.© Redaktion GoldSeiten.de