Neue Variante des Australischen Kookaburras 2020 zum 30. Jubiläum

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber. Des Weiteren gibt es verschiedene Ausführungen der Münze Australian Wedge-Tailed Eagle in Gold und Silber.Ab dem 1. Oktober 2019 soll nun eine Jubiläumsausgabe des "Australian Kookaburra" veröffentlicht werden, zum Anlass des 30. Jubiläums der Münze. Diese wird in einer Silbervariante zu 1 Kilo, 10 Unzen und 1 Unze erhältlich sein.Bei dieser Spezialvariante der Münze werden auf beiden Seiten Motive des Kookaburra gezeigt. Auf der Vorderseite erkennt man einen lachenden Kookaburra, der auf dem Rand eines Daches sitzt. Im Hintergrund sind die Strahlen der aufgehenden Sonne zu erkennen.Zudem findet man dort auch die Aufschrift "Australian Kookaburra", das Prägezeichen der Perth Mint "P", den Schriftzug "30th Anniversary" sowie Feinheit und Feingewicht der Münze.Auf der Kehrseite erkennt man das Motiv des Kookaburras, das im Jahr 1990 verwendet wurde. Auf der Seite wird zudem ein kleines Portrait von Königin Elizabeth II. am oberen Rand der Münze dargestellt. Außerdem kann man auf dieser Seite den Schriftzug "Elizabeth II", den Schriftzug "Australia", die Jahreszahlen 1990 und 2020 sowie den Nennwert der Münze, 1 Dollar, erkennen.Mithilfe eines Mikrolasers wurde zudem ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal in den Schriftzug der Münze "Australian Kookaburra" eingraviert, das nur mit einem Vergrößerungsglas zu erkennen ist.Die Silbermünzen zu 1 Kilo und zu 10 Unzen sind nicht limitiert, während die Münzen zu 1 Unze auf 500.000 Stück begrenzt sind. Die Lieferung erfolgt in schützenden Kapseln.© Redaktion GoldSeiten.de