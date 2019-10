2 Unzen schwere Goldmünze "Australian Kangaroo"

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber. Des Weiteren gibt es verschiedene Ausführungen der Münze Australian Wedge-Tailed Eagle in Gold und Silber.Ab dem 1. Oktober 2019 veröffentlicht die australische Prägestätte die beliebte Anlagemünze "Australian Kangaroo" in einer 2-Unzen-schweren Variante aus 99,99% Feingold in Hochrelief und Polierter Platte.Das Revers der Münze zeigt das bereits bekannte Motiv eines erwachsenen Kängurus, das unter der Sonne auf einem Grashügel umgeben von zwei Bäumen kauert. Über dem Motiv, auf dem Münzrand, befindet sich die Rundschrift "AUSTRAKIAN KANGAROO"; darunter steht das Jahr 2019, das Gewicht der Münze sowie ihre Feinheit. Links neben dem Känguru befindet sich das Prägezeichen der Perth Mint "P".Der Avers zeigt das von Jody Clark gefertigte Portrait der Königin Elizabeth II. sowie den Nennwert der Münze von 200 Dollar.Die Goldmünze ist auf eine Stückzahl von 250 limitiert. Jede Münze wird in einer Holzschatulle in einem illustriertem Schuber und beigefügtem nummerierten Echtheitszertifikat geliefert.© Redaktion GoldSeiten.de