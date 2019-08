A-Cap Energy Ltd.: Änderung der Firmenadresse und Kontaktdaten

Montag, 26. August 2019 - Gemäß der ASX-Börsenvorschrift 3.14 informiert A-Cap Energy Ltd. , dass sich der Hauptgeschäftsstandort und die Kontaktdaten des Unternehmens geändert haben. Diese Änderungen gelten ab dem heutigen Datum.52 Ord StWest Perth WA 6005Richten Sie Ihre Postsendungen bitte an folgende Adresse:PO Box 108West Perth WA 6872Die nachfolgenden Daten bleiben unverändert:Tel: +61 8 9467 2612Fax: +61 8 7200 7612E-Mail: info@a-cap.com.auWebseite: www.a-cap.com.auEingetragene Firmenadresse:Level 38 Riverside Centre123 Eagle StBrisbane QLD 4000Für das Board von A-Cap Energy Ltd. NICHOLAS YEAKCompany SecretaryDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!