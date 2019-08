Benchmark Metals erweitert die Zone Cliff Creek um über 1 km und führt 2019 zusätzliche Bohrungen im Ressourcenzielgebiet durch

Loch von - bis, LäGold Silber AuÄq (g/Abschnit

nge (g/t) (g/t) t)* t

(m) **

90CC99 261,5 m to 2,35 124,91 3,91 37,1 m

298

,6 m

einschlie295,2 m to 10,71 569,14 17,83 2,8 m

ßlich 298

m

05CC01 95,12 m to 0,41 11,43 0,56 195,88 m

291

m

Edmonton, 26. August 2019 - Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) (WKN: A2JM2X) freut sich, über frühe Bohrerfolge aus der südlichen Erweiterung des Ressourcengebiets Cliff Creek (Cliff Creek South oder CCS) entlang des Lawyers Trend zu berichten. Elf (11) Löcher haben beachtliche Mächtigkeiten mit intensiver Alteration und mehrphasigen Erzgängen auf einer Streichlänge von mehr als 1 Kilometer durchteuft. Das Projekt Lawyers befindet sich im Stikine Terrane im Norden der kanadischen Provinz British Columbia und zählt zum produktiven, mineralhaltigen Golden Horseshoe.CEO John Williamson sagte dazu: Dank unserer ersten Bohrergebnisse und der erneuten Auswertung der historischen Arbeiten haben wir eine Fortsetzung der Mineralisierung in Streichrichtung des etablierten Ressourcengebiets Cliff Creek entdeckt. Daraufhin haben wir den Bohrplan für Cliff Creek South von drei Löchern auf mindestens neun Löcher über insgesamt etwa 2.400 Meter erweitert; das fünfte Loch wird derzeit absolviert. Bohrungen im Abstand von 50 bis 100 Metern haben die Zone CCS deutlich erweitert. Da die historischen und neuen Bohrergebnisse eine Mineralisierung direkt ab der Oberfläche anzeigen, entwickeln wir ein großes Ressourcengebiet. Die Mineralisierung bei CCS ist weiterhin in alle Richtungen offen und bietet eine hervorragende Gelegenheit, unsere Gold-Silber-Ressource mit Mineralisierungsabschnitten mit hohen Gehalten bzw. großen Tonnagen zu erweitern.Die Alteration und die Erzgänge in der Zone CCS ähnelt jenen im Ressourcengebiet Cliff Creek; sie besteht aus mehreren Phasen einer Quarzgang- und Brekzienbildung mit dazugehöriger Kaliumalteration und Sulfiden. Die Zone CCS erweitert das Ressourcengebiet Cliff Creek nun um über 1 Kilometer nach Süden. Die neuen Bohrlöcher von Benchmark verbinden bekannte Mineralisierungen entlang des Streichens, einschließlich mehrerer historischer Bohrlöcher, deren Potenzial nicht erkannt wurde. Die weiteren Bohrungen werden der Alteration und den Erzgängen nach Süden und in die Tiefe folgen. Mehrere zusätzliche Löcher werden die Zone ebenfalls im Norden erproben.In der Zone CCS wurden in der Vergangenheit sporadisch Bohrungen (1987, 1990 und 2005) durchgeführt. Ausgewählte Ergebnisse aus diesen Bohrlöchern beinhalten einen hochgradigen Abschnitt mit 3,91 g/t AuÄq auf 37,1 Meter Kernlänge (DDH90CC99) und einen Abschnitt mit großen Tonnagen: 0,56 g/t AuÄq auf 195,88 Meter Kernlänge (DDH05CC01) (Tabelle 1 und Abbildungen 1 & 2). Das neueste Bohrloch von Benchmark (19CCDD009) wurde im Fallwinkel aufwärts der historischen Löcher gebohrt und durchteufte einen 140-Meter-Abschnitt mit Alteration und mehrphasigen Erzgängen (Abbildung 2 und Bildtafel 1). Die zwei anderen neuen Löcher in der Zone CCS durchteuften ebenfalls Abschnitte von 50 bis 75 Metern mit Alteration und mehrphasigen Erzgängen. Angesichts des Erfolgs der Bohrungen von Benchmark im Jahr 2019 werden nun drei weitere Löcher in 50-Meter-Abständen absolviert, um die Zone der Alteration und Erzgänge über die historischen Bohrungen hinaus weiter nach Süden zu erweitern (Abbildung 1 & 3 und Bildtafel 1).*unter Anwendung eines Gold-Silber-Verhältnisses ($/oz) von 80:1 berechnet** Kernlängehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48672/2019-8-26 Benchmark News Release - Cliff Creek South Drilling (FINAL v6 CLEAN)_DE_PRcom.001.pngAbbildung 1: Lageplan mit den Bohrungen 2018/2019 (schwarze Spuren), den zugänglichen historischen Bohrungen (blaue Spuren) und den für 2019 geplanten Bohrlöchern (braune Spuren) über der magnetischen Bodenkarte auf Grundlage der Messungen 2019.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48672/2019-8-26 Benchmark News Release - Cliff Creek South Drilling (FINAL v6 CLEAN)_DE_PRcom.002.pngAbbildung 2: Abschnitt 10+50S mit Blick nach Nordwesten, über 1 km südlich des Ressourcengebiets Cliff Creek, mit Angabe der bedeutenden historischen Abschnitte und des Potenzials für Bulk-Tonnagen- und hochgradige Abschnitte in den Bohrungen 2019.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48672/2019-8-26 Benchmark News Release - Cliff Creek South Drilling (FINAL v6 CLEAN)_DE_PRcom.003.pngAbbildung 3: Abschnitt 11+00S mit Blick nach Nordwesten, über 1 km südlich des Ressourcengebiets Cliff Creek, mit Bohrungen, die weiter nach Süden in unerprobten Boden vordringen; die Bohrungen 2019 durchteufen bedeutende Abschnitte mit Erzgängen, Brekzien und alterierten Gesteinen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48672/2019-8-26 Benchmark News Release - Cliff Creek South Drilling (FINAL v6 CLEAN)_DE_PRcom.004.pngBildtafel 1: Fotos des Bohrkerns aus 19CCDD009 und 19CCDD010 mit intensiver Alteration, mehrphasigen Erzgängen und Brekzien. Die dunkelgrauen Kieselerdeerzgänge beinhalten reichlich feinkörnige Sulfide.Diese vielversprechenden Ergebnisse haben eine weitere Bewertung des zentralen Gebiets zwischen der Ressource Cliff Creek und CCS veranlasst, wo die Probenahmen und Daten aus den historischen Bohrungen in den Jahren 1987, 1990 und 2005 unvollständig waren.Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, P.Geol., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.Benchmark ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Stammaktien in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQB Venture Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt werden. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:John Williamson e.h.John Williamson, Chief Executive OfficerJim GreigE-Mail: jimg@BNCHmetals.comTelefon: +1 (604) 260-697710545 - 45 Avenue NW250 Southridge, Suite 300Edmonton, AB KANADA T6H 4M9Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!