Silver Lake Resources Ltd.: Finanzergebnisse Jahresende

Silver Lake legte heute die finalen Finanzergebnisse für das abgeschlossene Geschäftsjahr per 30.06.2019 vor ( Link ). Unter dem Strich stand ein Netto-Gewinn von 16,7 Millionen AUD bei einem operativen Cash-Flow von 71,80 Millionen AUD. Der Cash-Bestand konnte im abgeschlossenen Geschäftsjahr um 24% auf 130,7 Millionen AUD gesteigert werden und Silver Lake Resources bleibt schuldenfrei:Das EBITDA lag bei 80,2 Millionen AUD und dies bei einem Umsatz von 301,5 Millionen AUD. Die erzielte Marge in 2019 lag bei 387 AUD je Unze Gold nur leicht unter der des Vorjahres (395 AUD).Die Zahlen sind in Ordnung und operativ läuft bei Silver Lake nun die stärkere Phase an, da man Erz mit höheren Gehalten aus dem Harrys Hills Open-Pit abbauen wird.Das Unternehmen ist kerngesund mit über 130 Millionen AUD in Cash und keinen Schulden. Der Cash-Bestand ist in den vergangenen Jahren von gut 30 Millionen um 100 Millionen AUD gestiegen.Die aktuelle Einschätzung bezüglich der Goldpreisabsicherungen finden Sie am Anfang der heutigen Ausgabe.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport