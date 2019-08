Canada Cobalt Works Inc. erinnert an den bevorstehenden Verfall der Dividendenscheine

26. August 2019 - Canada Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das Unternehmen oder Canada Cobalt) hat heute die Inhaber der Dividendenscheine, die zum 25. Februar 2019 Dividendenscheine zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens zum Ausübungspreis von 0,10 Dollar pro Aktie erhalten haben, daran erinnert, dass die Dividendenscheine am Sonntag, den 15. September 2019, verfallen. Da das Verfallsdatum nicht auf einen Handelstag der TSX Venture Exchange fällt, können die Dividendenscheine bis Montag, den 16. September 2019 um 16 Uhr Pacific Time ausgeübt werden. Die Scheine, die nicht vor dem 16. September ausgeübt werden, werden verfallen.Die Dividendenscheine wurden im Rahmen der Dividendenzahlung von Granada Gold Mine Inc. an seine Aktionäre begeben. Einzelheiten zur Dividendenzahlung sind in den Pressemeldungen von Granada vom 5. Februar 2019 (https://www.granadagoldmine.com/en/news/2019/granada-gold-mine-announces-date-for-dividend-payments/) und 11. Februar 2019 (https://www.granadagoldmine.com/en/news/2019/granada-gold-mine-announces-dividend-dates) enthalten.Zur Ausübung der Dividendenscheine werden die Inhaber aufgefordert, (i) den physischen Dividendenschein, der die auszuübenden Optionsscheine repräsentiert, (ii) das ordnungsgemäß ausgefüllte Ausübungsformular, das sich auf der Rückseite des Dividendenscheins befindet, und (iii) den Gesamtbetrag in Form eines beglaubigten Schecks, einer Banktratte oder einer Zahlungsanweisung in Kanadischen Dollar, ausgestellt auf Canada Cobalt Works Inc. , bei der Übertragungsstelle des Unternehmens, Computershare Trust Company of Canada (3. Stock, 510 Burrard Street, Vancouver, BC, V67C 3B9, z. Hd. Yasmin Ali), vorzulegen. Computershare fungiert im Auftrag des Unternehmens als Optionsstelle für die Dividendenscheine. Sollte ein Inhaber in den USA ansässig sein, müssen zusätzliche Unterlagen eingereicht werden. Bitte wenden Sie sich an Tina Whyte, Corporate Secretary des Unternehmens, unter tina.whyte1@gmail.com, um die zusätzlichen Unterlagen anzufordern, die für die Ausübung der Dividendenscheine erforderlich sind.Canada Cobalt konzentriert sich auf unmittelbare und längerfristige wertsteigernde Faktoren in seiner früher produzierenden Castle Mine und dem angrenzenden Liegenschaftspaket im historischen Silver-Cobalt-Bezirk im Norden von Ontario, Kanadas Kobalt-Kernland seit Beginn der Elektrofahrzeugrevolution. Canada Cobalt profitiert vom unterirdischen Zugang zu Castle, einem innovativen Bergeprogramm mit einem Plan zur Rückgewinnung von Silber, Gold und Kobalt, einer kürzlich installierten Pilotanlage zur Herstellung von Schwerkraftkonzentraten vor Ort, einem eigenen hydrometallurgischen Verfahren namens Re-2OX sowie dem spannenden Entdeckungspotenzial bei Castle East.Frank J. BasaFrank J. Basa, P. Eng., President und Chief Executive OfficerFrank J. Basa, P.Eng.President & CEOTel. 1-819-797-4144Wayne CheveldayoffCorporate Communicationswaynecheveldayoff@gmail.com1-416-710-24103028 Quadra CourtCoquitlam, B.C., V3B 5X6CanadaCobaltWorks.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!