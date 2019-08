Goldpreisprognosen - Nur Wunschdenken?

Akkurat zu bestimmen, wie sich der Goldpreis entwickeln wird, kann nahezu so unmöglich sein, wie die Zukunft bestimmen zu wollen; vor allem angesichts der Volatilität, die wir in diesem Sommer am Markt beobachten konnten, so meint ein Beratungsunternehmen im Bereich Goldbergbau."Was essentiell eine durchdachte Prognose einer angesehenen Quelle zu sein scheint, ist oftmals nicht mehr als eine bloße Einschätzung oder vielleicht nur Wunschdenken", erklärte Sandra Close von Surbitan Associates laut Kitco News . "Einen Preis zu prognostizieren, auch den Goldpreis, ist letztlich ein Versuch, die Zukunft zu prognostizieren. Niemand kann tatsächlich die Zukunft vorhersagen... und das ist der Grund, warum ich niemals den Goldpreis prognostizieren werde", fügte sie hinzu."Viele der Goldprognostiker sind wahrscheinlich relativ jung. Diejenigen, die bereits eine lange Zeit an diesem Markt tätig sind, haben schon zu viele Überraschungen gesehen, um in diese Falle zu tappen. Ich überlasse das Prognostizieren den mutigen Tollkühnen", erklärte Close.In der diesjährigen Sommerrally sei das Prognostizieren von Preisen sehr populär geworden. Die Frage ist jedoch: Wie genau kann man eine Prognose aufstellen, wenn der Goldpreis eine tägliche Preisvolatilität von etwa 20 Dollar aufweist?© Redaktion GoldSeiten.de