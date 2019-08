Positive Signale von der Gold Silber Ratio

Silber zog gestern über 3% nach oben und notiert nun seit langem wieder einmal über 18 USD je Unze. Die Gold-Silber-Ratio fällt nun endlich (Silber stärker als Gold), was generell ein positives Zeichen für die Tragfähigkeit der Aufwärtsbewegung im Gold- und Silbersektor ist:Im 10-Jahreschart auf Wochenbasis sieht man den jüngsten Rückgang kaum. Was wir erkennen ist, dass sich das Gold-Silber-Verhältnis aktuell an der 50-Wochenlinie aufhält. Ein Schlussstand unter dieser Linie zum Wochenschluss eröffnet ein Potential in den Bereich von 78 bei der Ratio.Dann wäre immer noch nicht viel passiert, jedoch wäre ein Anfang für Silber gemacht.Die GDX-GLD-Ratio, die uns die Stärke oder die Schwächer der Goldaktien zum Goldpreis anzeigt, steht an einem ganz wichtigen Punkt.Ein Ausbruch über 0,21 würde das Potential eröffnen, die Hochs aus 2016 bei 0,24 zu testen. Zuletzt haben wir einen schönen Test der 50-Tagelinie gesehen und nun bräuchten wir den Ausbruch nach oben.Wenn man sehen möchte, wo die Goldaktien historisch gesehen aktuell bewertet werden, dann hilft die HUI-GOLD-Ratio (HUI länger am Markt als der GDX).Diese notiert aktuell bei 0,15. Ein Bewertungsniveau, das die Goldaktien im Tief des absoluten Goldbärenmarktes Ende 2000 hatten und auf dem wir uns aktuell gerade einmal wieder befinden.Die ersten Anstiege bei den Goldaktien also als eine Übertreibung anzusehen, ist bei Betrachtung dieser Bewertung schwer zu bestätigten.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.