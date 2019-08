Steppe Gold schließt letzte Finanzierungstranche ab und informiert über Änderungen im Vorstand

TORONTO -- Steppe Gold Ltd. (TSX: STGO) (die "Gesellschaft" oder "Steppe Gold") freut sich bekannt zu geben, dass man nach der Zustimmung der Aktionäre der Gesellschaft auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 23. August 2019 (die "Sonderversammlung") die zweite und letzte Tranche der zuvor angekündigten Privatplatzierung (das "Angebot") abgeschlossen hat, die einen Nominalbetrag von 3,04 Mio. USD von 10% zweijährigen ungesicherten Wandelschuldverschreibungen ("Schuldverschreibungen") emittiert, wodurch sich der Gesamtnominalbetrag der im Rahmen des Angebots ausgegebenen Schuldverschreibungen auf 8,44 Mio. USD beläuft.Die Schuldverschreibungen werden ab dem Zeitpunkt des Abschlusses mit 10% p.a. verzinst, berechnet und halbjährlich nachträglich am 30. Juni und 31. Dezember eines jeden Jahres, beginnend am 31. Dezember 2019 und fällig am 27. August 2021.Die Schuldverschreibungen sind ungesicherte Verpflichtungen der Gesellschaft und stehen gleichberechtigt neben allen anderen im Rahmen des Angebots ausgegebenen Schuldverschreibungen. Die Schuldverschreibungen können nach Wahl des Inhabers jederzeit vor Geschäftsschluss am Fälligkeitstag zu einem Wandlungspreis von 0,52 USD (ca. 0,70 C$) je Stammaktie in Stammaktien der Gesellschaft umgewandelt werden. Die Gesellschaft hat das Recht, die Wandlung der Schuldverschreibungen zu beschleunigen, falls der Schlusskurs der Stammaktien an der Toronto Stock Exchange für einen Zeitraum von 30 aufeinander folgenden Handelstagen C$2,00 übersteigt.Die Schuldverschreibungen und alle Stammaktien, die bei ihrer Umwandlung oder Ausübung ausgegeben werden können, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Datum der Ausgabe. Das Unternehmen freut sich auch, die Wahl von Frau Sereenen Jargalan als Direktorin des Unternehmens auf der außerordentlichen Versammlung und die anschließende Ernennung von Herrn Steve Haggarty zum Vorstandsmitglied, dem Kandidaten des Finanzierungspartners des Unternehmens, Triple Flag Mining Finance, zu bestätigen.Mit einer Bergbau-Karriere, die sich über fast vier Jahrzehnte erstreckt, verfügt Herr Haggarty über 24 Jahre Erfahrung im operativen Geschäft und 14 Jahre in Unternehmens- und EPCM-bezogenen Funktionen. Zuletzt war Herr Haggarty Senior Director, Metallurgie bei Barrick Gold Corp. In dieser Funktion war er für die Verbesserung der operativen Leistung, die Definition von GeoMet-Modellen, die Verarbeitungsstrategie und die Risikominderung verantwortlich. Herr Haggarty hat an mehreren Minenstandorten auf der ganzen Welt gearbeitet, unter anderem als General Manager auf dem Haldenlaugungsprojekt Veladero von Barrick Gold. Er gilt als technischer Leiter für die Verarbeitung, Implementierung und Optimierung von Haldenlaugen.Nach der Wahl von Frau Jargalan und der Ernennung von Herrn Haggarty besteht der Vorstand nun aus Matthew Wood, Aneel Waraich, Bataa Tumur-Ochir, Patrick Michaels, Zamba Batjargal, Batkhuu Budnyam, Sereenen Jargalan und Steve Haggarty."Wir freuen uns sehr, Frau Jargalan und Herrn Haggarty als neue Direktoren begrüßen zu dürfen. Frau Jargalan ist eine sehr angesehene Expertin für Mineralogie und Geologie und verfügt über eine bedeutende und umfassende technische Expertise im Bergbau mit Schwerpunkt in der Mongolei. Herr Haggarty bringt eine Fülle relevanter technischer und strategischer Bergbauerfahrung in das Unternehmen ein. Sowohl Frau Jargalan als auch Herr Haggarty sind großartige Ergänzungen in unserem Team, da wir uns der ersten Goldproduktion nähern und die Machbarkeitsstudie für eine geplante Erweiterung des ATO-Projekts um 150.000 oz Gold pro Jahr vorantreiben", sagte Matthew Wood, Chairman von Steppe Gold. Steppe Gold Ltd. ist ein Edelmetallentwicklungsunternehmen mit einer aggressiven Wachstumsstrategie, um Steppe Gold zum führenden Edelmetallunternehmen in der Mongolei auszubauen. Das Unternehmen besitzt 100% des fortgeschrittenen Altan Tsaagan Ovoo Goldprojekts, bei dem eine Haldenlaugung abgeschlossen ist.KAPITALISIERUNGTSX-Symbol:-STGOSumme der Basisaktien O/S:- 41.6 Mio. St.BOARD OF DIRECTORSMATTHEW WoodPräsident und CEOBATAA TUMUR-OCHIRDirektor und Executive Vice President MongoleiANEEL WARAICHDirektor und Executive Vice President-PATRICK MICHAELSDirektorDR. ZAMBA BATJARGALDirektorSEREENEN JATGJARGALDirektorBATKHUUU BUDNYAM BUDNYAMDirektorSTEVE HAGGARTYDirektorHAUPTVERWALTUNG DES UNTERNEHMENS:Shangri-La Büro, Suite 1201, Olympiastraße 19A, Sukhbaatar Bezirk 1,Ulaanbaatar 14241, MongoleiTel: +976 7732191414TORONTO BÜRO:Adelaide Street 90. W, Suite 400 Toronto, ON M5H 3V9,KanadaTel: +1 647 697 0577TRANSFERAGENT:Lori WinchesterSenior Relationship Manager, KundenmanagementTelefon: +1 416 607-7898Handy: +1 416 671-4558E-Mail: lori.winchester@tmx.com