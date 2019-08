Kitco: Investoren haben Appetit auf Silber

Nach langer Wartezeit hat Silber seine Fesseln endlich durchbrochen und entwickelt sich weiterhin besser als Gold, so berichtet Kitco News . Auch wenn der Preis etwas überkauft zu sein scheint, so meinen Experten, dass er noch immer genügend Raum nach oben besitzen würde.Auch wenn wachsende Sorgen um eine weltweite Rezession auf der industriellen Nachfrage des Silber lasten könnten - die etwa 50% des Silbermarktes ausmacht - so könnte kurzfristige Investorennachfrage nach sicheren Häfen den Markt recht einfach dominieren, meinte Ole Hansen von Kitco News."Ich denke nicht, dass man den Investorenappetit nach glänzenden Vermögenswerten ignorieren kann", erklärte er. "Traders, die es versäumt haben, in Gold als sicheren Hafen zu investieren, springen jetzt auf den Silberzug als den nächstbesten Trade auf."Silber hält sich weiterhin wacker, nachdem es zum ersten Mal seit zwei Jahren die 18 Dollar je Unze durchbrochen hat. "Ich denke nicht, dass man das starke Kaufmomentum am Markt ignorieren kann, nachdem Silber wichtige Widerstandsniveaus durchbrochen hat", meinte auch Hansen.© Redaktion GoldSeiten.de