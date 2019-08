Goldpreis stabil, während Sorgen um Rezession und Handelskrieg andauern

Am Donnerstag stabilisierte sich der Goldpreis in Asien als Aktien aufgrund von anhaltenden Sorgen über eine potenzielle Rezession und die Entwicklungen an der US-China-Handelsfront sanken, berichtet Investing.com Am Mittwoch invertierte die US-Renditekurve und löste Furcht vor einer potenziellen Rezession aus. Die Inversion wird oft als negatives Zeichen für die Wirtschaft gedeutet, da sie vor jeder Rezession der letzten 50 Jahre stattfand. Aktienmärkte weltweit sanken inmitten des Phänomens, während Gold, das bei sinkender Rendite generell attraktiver wird, anstieg.Die Investorenstimmung wurde weiter durch Unsicherheiten bezüglich eines Handelsabkommens zwischen den USA und China gedämpft, nachdem US-Finanzminister Steven Mnuchin nicht bestätigte, ob ein weiteres Treffen mit chinesischen Offiziellen nächsten Monat immer noch stattfinden werde. Allerdings glaube er an ein weiteres Treffen mit China, nannte dabei jedoch kein Datum.Zu den Unsicherheiten trug auch die Entscheidung des britischen Premierministers Boris Johnson bei, das britische Parlament für mehr als einen Monat vor dem EU-Austritt auszusetzen. Dadurch werden zwischen Mitte September und Mitte Oktober keine Parlamentssitzungen abgehalten.© Redaktion GoldSeiten.de