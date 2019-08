Citigroup: Goldpreis wird Rally weiter ausbauen

Citigroup Inc. erklärte es für wahrscheinlich, dass Gold seine unglaubliche Rally ausbauen könnte, sollte es erneut ein technisches Niveau gegenüber einem wichtigen US-amerikanischen Aktienmarktrichtwert übertreffen, berichtet Bloomberg . "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu einem deutlichen bullischen Breakout kommt, der eine Rally von 25% für Gold triggern könnte," meinte Shyam Devani von Citigroup.Gold hat in diesem Jahr ein 6-Jahreshoch über 1.500 Dollar je Unze erreicht, als weltweite Handelsspannungen, schwächeres Wirtschaftswachstum und Investoren auf der Suche nach alternativen Risikoassets die Nachfrage nach dem Metall gesteigert haben. "Die Aktienmärkte sehen weiterhin verwundbar aus, vor allem angesichts der tieferen Inversion der US-Renditekurve", meinte Citigroup.Unter anderem ist auch die UBS Group AG der Meinung, dass der Goldpreis in den nächsten 12 Monaten auf 1.650 Dollar je Unze steigen wird, wenn eine lockerere Geldpolitik der Zentralbank zu Zuflüssen in die durch Bullion gedeckten ETFs führen wird.© Redaktion GoldSeiten.de