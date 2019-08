Indien: Nur akkreditierte Raffinerien sollen Goldbarren herstellen dürfen

Die India Bullion and Jewellers Association (IBJA) ersuchte die indische Zentralbank darum, nur denjenigen Goldraffinerien die Produktion von Goldbarren innerhalb des Landes zu erlauben, die durch das National Accreditiation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) oder das Bureau of Indian Standards (BIS) akkreditiert wurden, so berichtet die Economic Times Dies solle dazu dienen, das Angebot unreinen oder unethisch hergestellten Goldes einzudämmen. Zudem solle dies auch zu größerer Transparenz innerhalb des Handels führen. Die Metall- und Energiebörse MCX (Multi Commodity Exchange of India) beispielsweise spezifiziert, dass 24-Karat-Barren nur durch von der LBMA bestätigte Raffinerien oder andere spezifizierte Unternehmen an die Plattform mit zugehörigem Zertifikat geliefert werden dürfen."Wir möchten, dass Sie die Produktion von Goldbarren/Mini-Goldbarren durch nicht regulierte, unautorisierte Raffinerien mit sofortiger Wirkung verbieten", hieß es in dem Brief, den die IBJA an einen Gouverneur der indischen Zentralbank geschickt hatte. "Der Produktionsstopp derartiger Goldbarren wird zur vollständigen Transparenz in Bezug auf die Reinheit des Goldes, dessen Beschaffung sowie der Buchhaltung unseres Landes führen."© Redaktion GoldSeiten.de