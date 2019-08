CPM Group: Short Covering Grund für Silberpreisanstieg

Der Silberpreisanstieg von etwa 16 Dollar je Unze auf etwa 18,475 Dollar je Unze (Stand 28. August) sei aufgrund Short Covering der Silber-Futureskontrakte für September an der COMEX aufgetreten und nicht aufgrund der Investitionsnachfrage, so geht aus einem Marktkommentar der CPM Group hervor.An der New Yorker COMEX wurden enorme Short-Positionen in Silber zurückgekauft - insgesamt 558,4 Millionen Unzen. Diese begannen sich erstmals 2015 und 2016 aufzubauen, als Investoren damit aufhörten, Silber zu kaufen und das Metall stattdessen verkauften. Da der Silbermarkt also "gut versorgt" war, wurde ein Großteil des Metalls von Market-Makers erworben, die keine Käufer für physisches Metall finden konnten. Somit behielten diese das Silber und sicherten ihre Long-Positionen mit COMEX-Futures und Optionen.Kurzfristige Preisentwicklungen, wie in den letzten Wochen, werden laut dem Kommentar durch Handelsmuster in Futures, Forwards und Optionen beeinflusst. Langfristige Preistrends werden primär durch die Fundamentaldaten des Silberangebots, der Produktionsnachfrage, der Investitionsnachfrage und den Beständen bestimmt.Die schwache Investitionsnachfrage schuf die Short-Positionen an der COMEX, während die schwache Investitionsnachfrage andeutet, dass der Preis nicht weiter steigen wird.Den vollständigen Marktkommentar finden Sie auf der Seite der CPM Group © Redaktion GoldSeiten.de