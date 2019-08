Lagarde: EZB hat Raum für Zinssenkungen, falls notwendig

Die Europäische Zentralbank besitzt noch immer Raum, die Zinsen zu kürzen, falls dies notwendig sei, auch wenn dies Finanzstabilitätsrisiken verursachen könnte, so meinte Christine Lagarde, die wahrscheinlich zukünftige Vorsitzende der Bank am Donnerstag. "Die EZB besitzt eine breite Auswahl an Instrumenten und muss bereit sein, zu handeln", so schrieb Lagarde laut Euronews "Obgleich ich nicht glaube, dass die EZB die untere Grenze der Leitzinsen erreicht hat, so ist es klar, dass niedrige Zinsen Auswirkungen auf den Bankensektor und allgemein auf die Finanzstabilität haben", fügte sie hinzu. Obwohl Lagardes Ernennung zur neuen EZB-Präsidentin im November noch immer bestätigt werden muss, so ist dieser Vorgang lediglich eine Formalität, da die Staatsoberhäupter der Eurozone ihre Nominierung einstimmig unterstützen.Im September wird erwartet, dass die EZB die Zinsen deutlicher ins negative Territorium kürzen, Käufe von Assets erneut starten und Banken für die Nebenwirkungen negativer Zinsen entschädigen wird. Doch laut Volkswirtschaftlern seien dies relativ moderate Maßnahmen, die ein lockeres finanzielles Umfeld erhalten werden, anstatt der Wirtschaft einen neuen Boost zu verschaffen.© Redaktion GoldSeiten.de