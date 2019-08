Infografik: Die Kraft des Palladiums

Abgasvorrichtungen werden äußerst wichtig dabei sein, die Luftverschmutzung zu reduzieren, so berichtet Visual Capitalist . In einer Infografik, die von North American Palladium zur Verfügung gestellt wurde, werden die einzigartigen Eigenschaften des Edelmetalls dargestellt und aufgezeigt, wie es bei der Produktion von Katalysatoren auf der Welt verwendet wird.Palladium ist allgemein eines der sechs Platingruppenmetalle, die allesamt ähnliche chemische, physische und strukturelle Merkmale besitzt. Es besitzt verschiedene Verwendungszwecke, wobei es heutzutage größtenteils in der Produktion von Autokatalysatoren verwendet wird. Die Bruttonachfrage nach dem Metall belief sich im Jahr 2018 auf insgesamt 10.121 Millionen Unzen.Die meiste Nachfrage stammte aus China mit 2.117 Millionen Unzen, gefolgt von Nordamerika mit 2.041 Millionen Unzen und Europa mit 1.883 Millionen Unzen. Dann folgte Japan mit 859 Millionen Unzen und der Rest der Welt mit den übrigen 1.755 Millionen Unzen.Etwa 90% des weltweiten Palladiums wird als Nebenprodukt bei der Minenförderung anderer Metalle produziert, wobei 10% aus primärer Palladiumproduktion stammen. Im Jahr 2018 waren 6,88 Millionen Unzen des Metalls auf die Produktion in Russland und Südafrika zurückzuführen.Der aktuelle Palladiumpreis wird durch grundlegende Angebots- und Nachfragedynamiken beeinflusst und keiner Investorspekulation.© Redaktion GoldSeiten.de