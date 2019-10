Silbervariante des "Australian Wedge-Tailed Eagle" in PP, Hochrelief zu 10 Unzen

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber. Des Weiteren gibt es verschiedene Ausführungen der Münze Australian Wedge-Tailed Eagle in Gold und Silber.Zum 1. Oktober 2019 bringt die australische Prägestätte Perth Mint auch eine Silbervariante des australischen Keilschwanzadlers in Proof-Qualität und Hochrelief zu 10 Unzen heraus.Auf der Motivseite ist ein Keilschwanzadler mit weit geöffneten Flügeln zu erkennen, während im Hintergrund die Sonnenstrahlen dargestellt sind. Zudem sind auf dieser Seite der Schriftzug "Australian Wedge-Tailed Eagle", das Prägezeichen der Perth Mint "P", die Jahreszahl 2019, die Feinheit und das Feingewicht der Münze abgebildet.Auf der Kehrseite hingegen findet man das von Jody Clark gefertigte Portrait ihrer Königin Elizabeth II. sowie den Nennwert der Münze "10 Dollar."Die 10-Unzen-schwere Silbermünze ist in Proof-Qualität und Hochrelief verfügbar und auf insgesamt 1.000 Stück limitiert. Die Lieferung erfolgt in einem ansehnlichen schwarzen Etui mit beiliegendem nummeriertem Echtheitszertifikat.© Redaktion GoldSeiten.de