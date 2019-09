Neu: Australische Lunar Serie in Platin - Das Jahr der Maus

Nach dem großen Erfolg der beiden Lunar-Serien ( 1996-2007 und 2008-2019 ) beginnt die australische Münzprägestätte The Perth Mint mit dem Prägejahr 2020 die jeweils dritte Serie der Lunar-Münzen in Gold und Silber aufzulegen.Gänzlich neu und somit erstmalig wird die Lunar-Serie auch in Platin geprägt. Die neue Platinmünze ist nach dem Kola (1988-2000), dem Schnabeltier (ab 2011) die dritte australische Anlagemünze dieser Art.Bereits ab dem 9. September ist das erste Motiv "Jahr der Maus" (Prägejahr: 2020) im Handel erhältlich. Die auflagenbegrenzte Platinmünze wird es nur in der 1-Unzen-Stückelung geben. Sie weist eine Feinheit von 99,95% Platin auf, besitzt einen Durchmesser von 32,6 mm, bei einer Stärke von 2,45 mm.Dem chinesischen Mondkalender entsprechend ist das erste Motiv der Serie die Maus. Bei der Platinmünze handelt es sich um dasselbe Motiv wie auf der Goldmünze dieser Serie: eine Maus inmitten von Weizenhalmen. Zudem befindet sich auf der Motivseite das chinesische Schriftzeichen für "Maus" sowie das Prägezeichen der Perth Mint "P". Unter dem chinesischen Schriftzeichen befindet sich der Schriftzug und das Jahr "MOUSE 2020".Auf dieser Münzseite befindet sich ebenfalls ein Sicherheitsmerkmal in Form eines Buchstaben, der per Mikrolaser im Design eingraviert wurde und nur mithilfe eines Vergrößerungsglases zu erkennen ist.Auf der Vorderseite der Münze ist das von Jody Clark angefertigte Portrait von Königin Elizabeth II., über dem die Rundschrift "ELIZABETH II AUSTRALIA" steht. Darunter steht das Feingewicht "1 oz", die Reinheit "9995 Pt" und der Nennwert "100 DOLLARS".Die Auflage dieser Platin-Lunar-Münze ist auf 5.000 Stück zu je 1 Unze limitiert. Sie werden in einer schützenden Acrylkapsel geliefert.© Redaktion GoldSeiten.de