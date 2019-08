Sphinx annonce les résultats de son assemblée générale annuelle, octroie des options d'achat d'actions

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 30 août 2019 / Ressources Sphinx ltée (« Sphinx » ou la « Société ») (TSX V : SFX) est heureuse d'annoncer qu'à son assemblée générale annuelle (« AGA ») tenue le 29 août 2019 sur l'I?le-du-Grand Calumet, dans la région de la MRC du Pontiac, au Québec, toutes les résolutions ont été adoptées comme suit :

Élection de François Biron, Lawrence Cannon, Michel Gauthier, Jean Laforest, Michel Lemieux et Jeremie Ryan en tant qu'administrateurs ; et

Renouvellement de la nomination de PricewaterhouseCoopers LLP en tant qu’auditeurs.

Lors d'une réunion du conseil d'administration a? la suite de l'AGA, Lawrence Cannon, Jeremie Ryan et Ingrid Martin ont été? confirmés en tant que Président du conseil d’administration, président et chef de la direction, et chef des finances et secrétaire corporative, respectivement.

Jeremie Ryan déclare « Nous remercions Normand Champigny pour sa contribution au cours des années et nous lui souhaitons le meilleur dans le futur. »

Octroi d’options d'achat d'actions

Un total de 350 000 options d’achat d’actions (« Options ») a été octroyé à deux administrateurs. Les Options ont un prix d’exercice de 0,10 $ par action et peuvent être exercées pendant une période de dix ans. Les Options ont été octroyées aux termes du régime d’options d’achat d’actions de Sphinx. Toutes les Options seront acquises en trois (3) tranches égales. Ces Options ont été octroyées conformément au plan d'options d'achat d'actions de Sphinx.

Au sujet du Québec et de Sphinx

Sphinx est une société d’exploration minière qui concentre ses activités dans le sud-ouest du Québec à la recherche de gisements de métaux précieux (or, argent, palladium et platine,) et de métaux usuels (cuivre, zinc et plomb). La Société est tout particulièrement active dans la MRC du Pontiac où demeure son président. Elle bénéficie d’un important actionnariat local qui contribue à l’acceptabilité sociale.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site web de Sphinx ou communiquer avec la personne suivante.

Jeremie Ryan

Président et chef de la direction

819-664-2632

info@sphinxresources.ca

www.sphinxresources.ca

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent de responsabilité quant au caractère adéquat ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Sphinx, y compris le rapport annuel, ou les documents que Sphinx dépose à l’occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.

LA SOURCE: Ressources Sphinx ltée

