Pasinex meldet Ergebnisse für das zweite Quartal 2019

TORONTO, ON - Pasinex Resources Ltd. (CSE: PSE) (FWB: PNX) (das Unternehmen oder Pasinex) meldet heute die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2019. Die Produktion von Horzum AS fiel wie erwartet geringer aus als im Vorjahr und die konsolidierten Nettoeinnahmen waren in Kombination mit den niedrigeren realisierten Zinkpreisen im Jahr 2019 auch geringer als 2018. Das bereinigte Konzernergebnis(1) für die sechs Monate zum 30. Juni 2019 betrug 1,5 Millionen Dollar. Der konsolidierte Verlust für die sechs Monate zum 30. Juni 2019 belief sich auf 0,3 Millionen Dollar.Wichtigste Finanz- und Betriebsergebnissehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48709/Pasinex 2019 Q2 Financials_DE_PRcom.001.pnghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48709/Pasinex 2019 Q2 Financials_DE_PRcom.002.pngSiehe Anmerkung 1Steve Williams, CEO von Pasinex, sagte dazu: Mit einer operativen Bruttomarge von 61 % fiel die Produktion von Horzum AS in den ersten sechs Monaten des Jahres 2019 wie erwartet aus. Das erste Halbjahr 2019 endete nach der Erfassung einer Wertberichtigung auf die Forderungen gegen Akmetal in Höhe von rund 3,0 Millionen Dollar jedoch mit einem Nettoverlust von 495.104 Dollar.Wir halten weiterhin an der ursprünglichen Produktionsvorgabe für 2019 fest, die für das Jahr eine Produktion von 14.000 bis 17.000 Tonnen (Nassgewicht) vorsah.- Pasinex verzeichnete in den drei bzw. sechs Monaten zum 30. Juni 2019 einen Verlust von etwa 0,1 Millionen Dollar bzw. 0,3 Millionen Dollar, verglichen mit einem Nettogewinn von etwa 0,9 Millionen Dollar in den drei Monaten zum 30. Juni 2018 und von etwa 1,7 Millionen Dollar in den sechs Monaten zum 30. Juni 2018. Der Rückgang der Nettoeinnahmen ist in erster Linie auf den geringeren Eigenkapitalzuwachs von Horzum AS zurückzuführen.- Der Eigenkapitalzuwachs von Horzum AS belief sich in den drei bzw. sechs Monaten zum 30. Juni 2019 auf etwa 0,3 Millionen Dollar bzw. 0,5 Millionen Dollar, verglichen mit rund 1,8 Millionen Dollar und 4,8 Millionen Dollar in den Vergleichszeiträumen im Jahr 2018.- Das Unternehmen schloss im Mai 2019 mit Akmetal eine Schuldenvereinbarung ab, um die Einbringlichkeit der von Akmetal an Horzum AS geschuldeten Forderungen zu regeln. Die Bedingungen der Schuldenvereinbarung sehen monatliche Mindestrückzahlungen sowie die Möglichkeit zusätzlicher Rückzahlungen aus dem Erlös vor, den Akmetal aus dem Verkauf seiner anderen Vermögenswerte generiert. Akmetal ist den Bedingungen der Schuldenvereinbarung nicht nachgekommen und konnte den Verkauf seiner anderen Vermögenswerte nicht wie geplant abschließen. Die Finanzlage von Horzum AS und des Unternehmens hat sich folglich weiter verschlechtert.- Das Unternehmen erhielt im Mai 2019 von einem Aktionär des Unternehmens 100.000 Dollar. Nach Quartalsende erhielt das Unternehmen weitere 30.000 Dollar von einem Aktionär des Unternehmens.- Das Unternehmen hat im Anschluss an das Quartal, das am 30. Juni 2019 endete, einen neuen Chief Financial Officer in sein Führungsteam berufen.Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Dollarbeträgen in dieser Pressemitteilung um Kanadische Dollar handelt, sofern es nicht anderweitig ausdrücklich angeben ist. Bitte lesen Sie für weitere Informationen auch die Managements Discussion and Analysis (MD&A) sowie die geprüften Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2019, die unter www.SEDAR.com zu finden sind.Diese Pressemitteilung enthält nicht nach GAAP ermittelte Finanzkennzahlen, darunter bereinigter Eigenkapitalzuwachs von Horzum AS, bereinigtes Konzernergebnis, Bruttomarge, Kosten pro abgebaute Tonne und Investitionskosten in US-Dollar pro Pfund produziertes Zink. Ein Abgleich dieser nicht-GAAP-ermittelten Kennzahlen mit den GAAP-Finanzabschlüsse ist in der MD&A enthalten. Pasinex Resources Ltd. ist ein in Toronto ansässiges Bergbauunternehmen, das zu 50 % am hochgradigen Zinkproduktionsbetrieb Pinargozu beteiligt ist und im Rahmen eines so genannten Direct Shipping Program Zinkschmelzen und -verarbeitungsanlagen direkt ab dem Projektstandort in der Türkei beliefert. Das Unternehmen hat außerdem die Option, 80% des hochgradigen Zinkexplorationsprojekts Spur in Nevada zu erwerben.Das Unternehmen verfügt über ein starkes technisches Management-Team, das bei der Mineralexploration und der Erschließung von Bergbauprojekten eine langjährige Erfahrung vorweisen kann. Die Mission von Pasinex besteht darin, durch Abbau- und Explorationsprojekte in der Türkei und Nevada ein mittelständisches Zinkunternehmen aufzubauen.Besuchen Sie unsere Website auf: www.pasinex.comFür das Board of Directors:Pasinex Resources Ltd.Steve WilliamsSteve WilliamsPresident/CEOTelefon: +1 416.861.9659Email: info@pasinex.comEvan WhiteManager of Corporate CommunicationsTelefon: +1 416.906.3498Email: evan.white@pasinex.comDie CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden.Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex Resources Ltd. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, erfolgreiche Förderung und Exploration, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!