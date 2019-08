Resolute Mining Ltd.: Finanzergebnisse 1. Halbjahr

Resolute veröffentlichte heute die Finanzergebnisse für das 1. Halbjahr ( Link ).Die Umsätze konnten um 33% auf 324 Millionen AUD gesteigert werden, das EBITDA stieg um 171% auf 78,18 Millionen AUD und der Nettogewinn lag minimal unter dem des Vergleichszeitraums bei 38,86 Millionen AUD.Es wurden im 1. Halbjahr 176.237 Unzen Gold zu All-In-Kosten von 828 USD produziert und hierfür hat Resolute Mining durchschnittlich 1.275 USD erhalten. Ende Juni hatte Resolute 56 Millionen AUD Cash auf der Bank und die Verbindlichkeiten lagen bei 198 Millionen AUD.Die Netto-Verschuldung für den 400.000 Unzen p.a. Goldproduzenten lag also bei 142 Millionen AUD.Keine Überraschungen bei den Zahlen von Resolute. Das Unternehmen stellt nun das Geschäftsjahr auf das Kalenderjahr um und rechnet durch die Akquisition im Senegal mit einer Produktion im Kalenderjahr 2019 von 400.000 Unzen Gold zu All-In-Kosten von 960 USD.Das sieht alles robust aus. Einziger Makel für mich ist der relativ kurzfristig finanzierte Kredit für die MAKO Übernahme. Hier wäre mir ein langfristiger Plan lieber. Doch ich bin mir sicher, das Management arbeitet hier an einer soliden Finanzierungsbasis.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.