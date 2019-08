Gatling veröffentlicht 360°-Tour des Goldprojekts Larder und des geologischen Modells

Vancouver, 30. August 2019 - Gatling Exploration Inc. (TSXV: GTR, OTC: GATGF) (Gatling oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine 360°-Tour des Geländes des Goldprojekts Larder und des geologischen Modellbereichs, die mit VRIFY-Technologie erstellt wurde, veröffentlicht hat. Mit drei hochgradigen Goldlagerstätten und einem umfassenden, laufenden Bohrprogramm ist Larder ideal für VRIFY geeignet. Auf der Plattform können Investoren ein interaktives geologisches 3D-Modell einschließlich Bohrungen in den Lagerstätten Bear, Cheminis und Fernland sowie eine 360°-Tour des Projektgeländes einsehen.Schauen Sie sich die Tour des Geländes des Goldprojekts Larder auf der Website von Gatling Exploration an: https://www.gatlingexploration.com/.- In den Lagerstätten Bear, Cheminis und Fernland entlang des Cadillac Larder Break ist ein Bohrprogramm über 20.000 m im Gange. Die jüngsten Bohrergebnisse beinhalten 12,3 g/t Au auf 5,0 Metern in Oberflächennähe in der Lagerstätte Cheminis (siehe Pressemeldung von Gatling Exploration vom 21. August 2019) und 12,7 g/t Au auf 5,0 Metern in der Lagerstätte Bear (siehe Pressemeldung von Gatling Exploration vom 23. Juli 2019).- In der kürzlich erworbenen Zone Kir Vit ist ein Bohrprogramm über 3.500 m im Gange, in dessen Zuge mehrere Zielgebiete an der Oberfläche und in geringer Tiefe erprobt werden. Die Zone befindet sich rund 10 Kilometer südöstlich der Lagerstätte Upper Beaver von Agnico Eagle entlang des Nettie Lake Gold Trend. Jüngste Probenahmen an der Oberfläche bei Kir Vit lieferten Werte von 6,7 g/t Au und 7,0 g/t Au (siehe Pressemeldung von Gatling Exploration vom 27. August 2019).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48711/2019-08-30 GTR NR 3D Tour Launch on VRIFY_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1. Luftaufnahme des Goldprojekts Larder von Gatling ExplorationGatling Exploration ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, das sich auf den Ausbau des im ressourcenreichen Grünsteingürtel Abitibi im Norden der Provinz Ontario gelegenen Goldprojekts Larder konzentriert. Das Konzessionsgebiet Larder beherbergt drei hochgradige Goldlagerstätten, die sich - 35 Kilometer östlich von Kirkland Lake gelegen - entlang einer Diskontinuität, dem Cadillac-Larder Lake Break, erstrecken. Das Projekt wird zu 100 % von Gatling kontrolliert und besteht aus patentierten und nicht patentierten Claims, Pachtkonzessionen und Bergbaulizenzen, die über das Gebiet der Townships McVittie und McGarry verteilt sind. Das 3.370 Hektar große Projektgelände liegt 7 Kilometer westlich der Mine Kerr Addison, aus der 11 Millionen Unzen Gold gefördert wurden. Alle Bereiche des Konzessionsgebiets Larder sind mit dem LKW bzw. mit geländegängigen Fahrzeugen über nicht gewartete Straßen und Zufahrtswege erreichbar.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:Nav Dhaliwal, President & CEOTelefon: 1-888-316-1050E-Mail: ir@gatlingexploration.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie sonstigen Faktoren, welche dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen angenommenen Ergebnissen abweichen. Obwohl wir der Ansicht sind, dass die Erwartungen in unseren zukunftsgerichteten Aussagen auf vernünftigen Annahmen basieren, können die tatsächlichen Ergebnisse davon abweichen und wir können daher keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge abgeben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!