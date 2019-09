Defla X - Endlos-Bullshit-Schleife

Nun "zuckt China vom Rückschlag zurück", sie wollen nun doch nicht gleich noch weitere Zölle gegen die USA einführen. Es geht um Zölle auf Autos und Öl, das zweitere ist - da Commodity - de facto ein Importverbot, weil niemand teureres Öl aus den USA kaufen wird wenn andersörtiges billiger ist, ein Extremschlag also. Der wird jetzt verschoben.An der fortdauernden Vorteilsnahme Chinas gegen die USA ändert das nichts, denn die ISTsituation im Vergleich der Handelshemnisse spricht Bände und ist massiv zu Lasten der USA ausgelegt, ein: "Wir wollen keine neuen Zölle" bedeutet also im Realklartext nur: Die jetzigen Vorteilsnehmer wollen ihre Vorteile behalten.Wie im letzten HAM schon geschrieben: Gespräche wollen offenbar die Handelspartner der USA nur über Erhalt des Status Quo (Erhalt ihrer Vorteilsnahmen) führen und über sonst nichts und alles Andere ist dann "gegen Freihandel", es hat sich nämlich FAKTISCH und NACHPRÜFBAR in Monaten nichts getan, was die Bevorteilten natürlich nett finden (die verstreichende Zeit arbeitet ja für sie) und gerne ganz sympathisch noch 50 Jahre mit der Absicht, dabei gut auf Staatskosten zu speisen und unter Bedacht auf KEIN ERGEBNIS = mehr Speis für länger; fortführen würden.Gerne würden wir Ihnen Anderes Relevantes berichten, bloß ist nichts da außer der ewigen Wiederholungsschleife des selben Bullshits.US-Zahlen flat, Rest der Welt leicht bis mittel rezessiv, auch daran hat sich nichts geändert. US-Konsum dabei stärker als US-Haushaltseinkommen, die FED hat ganze Arbeit geleistet, bekämft sie doch Lohnerhöhungen wie der Teufel das Weihwasser und hat dies mehrmals sogar öffentlich zugegeben. FED will also zunehmende Verschuldung der Haushalte.Am voran von der FED und dicht gefolgt von der Chinesischen Zentralbank beibehaltenem Deflationswahn hat sich auch in der letzten Woche nichts geändert.Die Märkte entsprechend als Spinnenbeinsammlung, egal ob:Gold gegen EUR als Flummi zwischen 1380 und 1393oder Gold in USDoder der SPX 500halbwegs bullisch im größeren Bild Silber und Platin