Goldpreisprognose Kitco: Wall Street geteilter Meinung, Main Street bullisch

Nachdem Gold über den Sommer hinweg fast in Vergessenheit geriet, stürmen die Goldbären der Wall Street nun an den Markt zurück, so geht aus der wöchentlichen Umfrage von Kitco News hervor. Währenddessen bleibt die Main Street deutlich optimistischer, was das gelbe Edelmetall angeht. Deren Teilnahme an der Kitco-Umfrage erreichte nun ein neues Jahreshoch.Diesmal stimmten 15 Marktexperten ab. Dabei waren jeweils 6 (40%) der Meinung, dass der Goldpreis höher steigen sowie niedriger ausfallen würde. Zudem erwarteten 3 (19%) Teilnehmer, dass es zu neutralen Preisentwicklungen kommen wird.Außerdem nahmen auch 1.203 Kitco-Leser an der Umfrage teil. Davon waren 762 (63%) der Ansicht, dass der Goldpreis in dieser Woche steigen wird. Weitere 258 (21%) der Befragten erwarten einen Goldpreisrückgang. Die verbleibenden 183 (15%) prognostizierten einen Seitwärtsmarkt.© Redaktion GoldSeiten.de