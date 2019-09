Perth Mint: Absatzzahlen für Barren & Münzen im August 2019

Kürzlich veröffentlichte die australische Prägestätte Perth Mint die neusten Daten zu den Verkaufszahlen der Gold- und Silbermünzen und -barren im August 2019 auf ihrem Blog . Somit verkaufte man im Vergleich zum vorherigen Monat mehr Gold- und Silberprodukte.Im August 2019 belief sich der Verkauf von Gold in Form von Münzen und Barren auf insgesamt 21.766 Unzen. Im Juli waren es 21.518 Unzen Gold gewesen; somit verkaufte man 1,15% mehr. Im Vergleich zum August 2018 ergab sich hingegen ein Minus. Damals verkaufte man 38.904 Unzen Gold in Form von Münzen und Barren, was einer Abnahme von 44,05% entspricht.Die Verkäufe der Silberprodukte nahmen ebenfalls zu. Im August verkaufte man 1.171.233 Unzen Silber in Form von Barren und Münzen. Dies entspricht einer Zunahme um 18,66% im Vergleich zum Juli, als man 987.040 Unzen verkaufen konnte. Ebenso ergab sich ein Plus verglichen mit August 2018, als man nur 520.245 Unzen Silber vertreiben konnte; dies entspricht einer Zunahme von 125,13%.© Redaktion GoldSeiten.de