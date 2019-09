WCU: Goldstärke geht auf Silber & Platin über

Der Bloomberg Commodity Index, der einen Warenkorb an wichtigen Rohstoffen nachfolgt, bewegte sich im August nun den zweiten Monat in Folge nach Unten, so geht aus dem Weekly Commodity Update (WCU) der Saxo Bank hervor. Dies sei eine Reaktion auf die Sorgen bezüglich der Prognose für das Weltwirtschaftswachstum und die Nachfrage nach wichtigen Rohstoffen.Der größte Fokus lag erneut auf Edel- und Platingruppenmetallen. Nachdem Gold ein 6-Jahreshoch bei 1.555 Dollar je Unze erreichte, hat es erneut Zeit geschunden. Silber und Platin, die bis dato hinter dem gelben Edelmetall zurückblieben, erreichten historische Niveaus. Zudem haben Investoren auch begonnen, nach anderen Metallen wie Silber und Platin zu suchen, die relativen Wert bieten.Laut dem WCU vertritt die Saxo Bank weiterhin eine bullische Prognose, was Edelmetalle angeht. Erneuerte Dollarstärke könnte sich kurzfristig als Herausforderung herausstellen, doch solange der Goldpreis über 1.490 Dollar je Unze verbleibt, gäbe es wenig Appetit dafür, Long-Positionen anzupassen.© Redaktion GoldSeiten.de