Gold: Aufwärtstrend unter Druck

Der Goldpreis entwickelte sich in den vergangenen Monaten stark nach oben. Dabei kam es zuletzt zu einem weiteren Ausbruch über die bei 1.523 USD liegende Hürde, welcher aber keinen weiteren Kaufdruck nach sich zog. Knapp vor dem Erreichen der Oberkante des Trendkanals dreht Gold wieder nach unten ab.Es deutet sich ein Bruch des Aufwärtstrends der Vorwochen an. Zeigen sich dabei Anschlussverkäufe, welche unter 1.510 USD führen, könnte ein stärkerer Rücklauf bis in den Bereich der 1.479 USD anstehen. Über dem hier liegenden Aufwärtstrend dürften die Bullen wieder im Vorteil sein. Auf der Oberseite wäre anschließend Platz bis zur Trendkanaloberkante bei derzeit 1.575 USD gegeben.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG