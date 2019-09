American Gold Eagle: Verkaufszahlen für August 2019

Die US-amerikanische Prägestätte U.S. Mint meldete Anfang des Monats die aktuellen Verkaufszahlen der beliebten Anlagemünze " American Eagle" in Gold per Ende August 2019. Demnach sanken die Verkäufe der Goldmünze im Monats- sowie im Jahresvergleich leicht.Wie aus den Daten hervorgeht, wurden im achten Monat des Jahres insgesamt 6.000 Unzen der Goldmünzen verkauft; genauso viele wie im Vormonat. Die Anzahl der Goldmünzen sank erheblich. Im August 2019 wurden insgesamt 6.500 Goldmünzen verkauft, wohingegen es 22.500 Stück im Juli 2019 waren und somit ein Rückgang um 71,11% verzeichnet wurde.Per 31. August 2019 verkaufte die U.S. Mint insgesamt 5.500 Goldmünzen zu je 1 Unze, 120% mehr als im Juli, als 2.500 Goldmünzen zu je 1 Unze verkauft wurden. Zudem wurden 1.000 Goldmünzen zu je ½ Unzen verkauft.Im Vergleich zu 17.500 Goldmünzen zu je 1 Unze im August 2018 verkaufte die U.S. Mint im August 2019 68,57% weniger Goldmünzen mit einem Gewicht von je 1 Unze. Im Jahresvergleich wurden insgesamt 81,69% weniger Goldmünzen verkauft. Im August 2018 verkaufte die U.S. Mint noch 35.500 Stück Goldmünzen, wohingegen es im August 2019 nur insgesamt 6.500 Goldmünzen waren.© Redaktion GoldSeiten.de