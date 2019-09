Chalice Gold Mine Ltd.: Bohrungen starten Ende September

Chalice Gold gab heute bekannt, dass die Vorbereitungen für das nächste Bohrprogramm auf dem Pyramid Hill Projekt im australischen Victoria laufen und Ende September wird weitergebohrt ( Link ).Das Unternehmen hat das gleiche Bohrgerät wie zuletzt geordert und geplant sind weitere 24.500 Bohrmeter in diesem Programm. Im ersten Programm hat Chalice Gold Mine bereits fast 40.000 (!) Bohrmeter niedergebracht.Drei große Ziele werden in diesem Abschnitt fokussiert. Einmal Ironbark, wo man bislang 1,1 g/t Gold in Quarzadern entdeckt hat. Gefolgt von Karri, auf dem Gehalte von bis zu 0,66 g/t Gold ermittelt wurden und das sich auf bis zu 15 Kilometer Länge ausdehnt und Beech, dort hatte man im ersten Bohrabschnitt interessante Pfadfindermetalle entdeckt.Die Genehmigungen liegen allesamt vor, ebenso die Zugangsrechte auf die Ländereien.Wie im Frühjahr beschrieben, ist die Exploration von Chalice auf dem über 5.100 Quadratkilometer großen Gebiet in Victoria kein 100 Meterlauf, sondern ein Marathon. Es wird Zeit in Anspruch nehmen, bis Chalice das große Projekt untersucht hat und dann womöglich einen neuen Goldfund landet.Das Grundgestein liegt unter einer Deckschicht und das macht die Exploration aufwendiger, was bislang viele Unternehmen von dort ferngehalten hat.Doch Chalice hat die finanziellen Möglichkeiten dieses Wagnis und diese Anstrengungen einzugehen. Sollte das Unternehmen in der Gegend treffen, dann würde die Aktie vermutlich durch die Decke gehen. Die Nähe zur mittlerweile legendären Goldmine FOSTERVILLE von Kirkland Lake würde sofort deutlich höhere Bewertungen hervorrufen.Chalice bleibt weiterhin sehr spannend und ist mit rund 33 Millionen AUD in Cash und Aktien exzellent finanziert. Ende September geht es in die nächste Runde, die eventuell den Durchbruch bringt, doch nicht zwingend. Es kann durchaus sein, dass eine dritte Runde notwendig ist, doch das werden wir ja bald sehen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.