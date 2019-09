Edelmetalle begegnen langfristigem Widerstand

Wochenchart Gold & Gold CoT

Wochenchart Silber

GDX & GDXJ Wochenchart

Vor einigen Wochen haben wir darüber geschrieben, dass Edelmetalle Gefahr laufen würden, eine Korrektur zu riskieren.Erst einmal sind sie höher gestiegen. Doch in der letzten Woche begegneten wir technischen Widerstandsniveaus, die weiter zurückgehen als nur ein paar Jahre.Das war der Fall für Gold, Silber sowie für Bergbau-ETFs: GDX und GDXJ.Wenn wir mit Gold beginnen, dann können wir sehen, dass es Schwierigkeiten dabei hatte, die 1.550 Dollar je Unze zu durchbrechen. Das ist keine Überraschung, da wir dieses Niveau als Widerstand hervorgehoben haben, seitdem Gold die 1.370 Dollar je Unze durchbrochen hat.Die Kombination aus mehrjährigem Widerstand bei 1.550 Dollar je Unze und der aktuell hohen Netto-Position der Spekulanten könnte Gold dazu zwingen, die 1.400 Dollar je Unze erneut zu testen.Währenddessen war Silber kurzfristig die stärkste Komponente des Sektors.Es schloss im August direkt bei einem wichtigen Widerstand im mittleren Bereich der 18 Dollar, was - wie Sie sehen können - seit den letzten 11 Jahren ein wichtiges Niveau darstellte. Ein Monatsschluss über 18,50 Dollar wäre signifikant, könnte jedoch erst Oktober oder November eintreten.Wenn wir uns nun den Aktien zuwenden, dann sehen wir, dass der GDX sein Hoch von 2016 und seinen 6-jährigen Widerstand erreicht hat. Eine Korrektur oder Konsolidierung, die Wochen oder einige Monate andauert, wäre absolut normal.Der GDXJ hinkte hinterher, ähnlich wie Silber, und hat sein Hoch von 2016 nahe der 50 Dollar noch nicht erreicht. Doch aktuell schlägt er sich mit dem wichtigen Widerstand bei 42 Dollar herum, der bis ins Jahr 2014 zurückreicht.Während sich der Sommer dem Ende zuneigt, nimmt die Aufregung am Edelmetallmarkt zu.Die Kleinanleger sind darauf aus, zum ersten Mal seit mehreren Jahren wieder einzusteigen und dasselbe gilt auch für viele Institutionen.Im Großen und Ganzen ist nun die Zeit, erneut einzusteigen. Sie sollten einsteigen, bevor der Sektor seine nächste Aufwärtsbewegung vollendet und bevor der GDX und der GDXJ ihre mehrjährigen Widerstände hinter sich lassen.Doch das unmittelbare Risiko scheint abwärtsgerichtet zu sein.Gold, Silber und Goldaktien-ETFs befinden sich auf mehrjährigen Widerstandsniveaus. Eine Korrektur und Konsolidierung sollte absolut normal sein und sogar erwartet werden.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 2. September 2019 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.