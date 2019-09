IAMGold mit Abweisung am Trendkanal?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen IAMGold Corp. konnte den August, im Anschluss an die beiden vorherigen Performancemonate, zwar bullisch beenden. Jedoch die Unsicherheit sichtlich spürbar war. Neben dem bisherigen Hadern zeigen sich im großen Chartbild auch zwei Widerstände, welche die Spannung im frisch begonnenen Handelsmonat hochhalten dürften. Schauen wir daher im Fazit auf die möglichen Tendenzen.Unterhalb des Horizontalwiderstands bei 4,05 USD kann die Aktie durchaus noch ein wenig seitwärts konsolidieren. Wichtig hierbei nicht unter die Marke von 3,40 USD zu fallen. Oberhalb dessen bleibt die Lage folglich bullisch und ein früher oder später startender Ausbruch über 4,05 USD dürfte weitere Zugewinne versprechen. Speziell ein Tagesschlussstand, über dem Hoch vom 7. August bei Notierungen über 4,16 USD, dürfte die nächste Aufwärtsbewegung zünden.Anschließende Kurssteigerungen bis 5,00 USD und speziell zum nächsten Widerstandsbereich bei 5,25 USD lassen sich im weiteren Verlauf ableiten, bevor darüber Kurse jenseits von 6,00 USD je Anteilsschein erwartet werden sollten.Kritisch wäre demgegenüber ein Wiedereintauchen in den Abwärtstrendkanal. Hierbei könnte sich die Geschichte des letzten Jahres wiederholen und für stärkere Rücksetzer sorgen. Ein Rückgang unter 3,40 USD darf daher als Zeichen der Schwäche verstanden werden, sodass in der Konsequenz weitere Anschlussverluste bis 3,18 USD und darunter bis hin zur Unterstützung bei 2,75 USD einkalkuliert werden müssten.Unterhalb davon wäre ein Test des Jahrestiefs bzw. der voranliegenden Nachfragezone bei 2,32 USD zu erwarten. Die Lage in diesem Fall dann auch wieder klar bärisch und somit sollten neue Reaktionstiefs nicht überraschen. Dieses Szenario bleibt jedoch aufgrund des stabil wirkenden Goldpreises eher Plan B.Ein Anstieg über 4,05 USD dürfte die Bullen direkt Reanimieren, sodass im weiteren Verlauf Zugewinne bis 5,00 USD und darüber bis zum Widerstand bei 5,25 USD möglich werden. Oberhalb von 5,25 USD erscheinen dann sogar mittelfristige Kurse jenseits der 6,00-USD-Marke denkbar.Eine Ausdehnung der aktuellen Konsolidierung könnte sich ohne wirklich bärische Tendenz bis in den Bereich nahe der Marke von 3,40 USD fortsetzen. Ein Verkaufssignal wäre nämlich erst bei einem deutlichen Rückgang unter 3,40 USD gegeben. In diesem Kontext dann Abgaben bis 2,75 USD bzw. tiefer bis zur Unterstützung bei 2,32 USD einzuplanen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.