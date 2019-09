Goldpreisrückgang nach Entwicklungen in Hongkong

Aufgrund positiver Entwicklungen in Hongkong und Berichten darüber, dass die Handelsgespräche zwischen USA und China im Oktober wiederaufgenommen werden sollen, ging der Goldpreis am Donnerstag in Asien leicht zurück, so berichtet Investing.com Das gelbe Edelmetall verzeichnete einen Rückgang, nachdem man das umstrittene Auslieferungsgesetz in Hongkong zurückgezogen hatte. Trotzdem glauben viele, dass sich die dortigen Unruhen fortsetzen werden."Obgleich dies sicherlich wie ein positiver Schritt in Richtung einer Lösung wirkt, so denke ich, dass man die Auswirkungen in Hongkong spüren werden kann", erklärte Michael Yoshikami, Gründer und CEO von Destination Wealth Management. "Ich denke, dass dies etwas sein wird, mit dem wir uns eine lange Zeit, vielleicht Monate, herumschlagen werden müssen."Währenddessen konnte der britische Premierminister Boris Johnson im Parlament am Mittwoch davon abgehalten werden, das Land ohne formelle Vereinbarung am 31. Oktober aus der Europäischen Union austreten zu lassen.Aufgrund Ängste bezüglich des Handelskrieges, der politischen Unsicherheit innerhalb des Vereinigten Königreichs und Europa sowie Sorgen um eine weltweite Rezession ist der Goldpreis in diesem Jahr dennoch insgesamt um mehr als 20% gestiegen.© Redaktion GoldSeiten.de