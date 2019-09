CME Group: Handelsvolumen am Metallterminmarkt im August 2019

Die CME Group , die unter anderem die New Yorker Rohstoffterminbörse COMEX betreibt, meldete diese Woche die Daten zum Handelsvolumen im August 2019. Demnach wurden im achten Monat des Jahres im Durchschnitt 24,3 Millionen Kontrakte am Tag gehandelt; 53% mehr als im August 2018 und das zweitgrößte je verzeichnete durchschnittliche Tageshandelsvolumen.Den Daten der CME zufolge wurden am Metallterminmarkt im August 2019 durchschnittlich 885.000 Kontrakte täglich gehandelt; ein Anstieg um 41% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der Silberoptionen stieg im Jahresvergleich um 82% auf einen Rekordwert von 16.000 Kontrakten. Am Silberterminmarkt wurde währenddessen im Durchschnitt mit 156.000 Kontrakten am Tag gehandelt, 39% mehr als im Vorjahresmonat.Der Handel mit Goldfutures und -optionen erhöhte sich im August 2019 verglichen mit August 2018 um 74% auf durchschnittlich 588.000 Kontrakte am Tag. Das durchschnittliche Handelsvolumen mit Platinterminmarkt stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 25% auf 23.000 Kontrakte am Tag. Das Handelsvolumen der Kupferoptionen stieg um 106% auf ein durchschnittliches Handelsvolumen in Höhe von 3.000 Kontrakten am Tag.© Redaktion GoldSeiten.de