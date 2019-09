WGC: Physische Bestände der Gold-ETFs im August 2019

Gestern veröffentlichte der World Gold Council ( WGC ) die aktuellen Daten zur Entwicklung der physischen Goldbestände von börsennotierten Fonds (ETFs) im August 2019. Wie aus den Daten hervorgeht, verzeichneten die Goldbestände der ETFs im achten Monat des Jahres einen Anstieg um 122 Tonnen auf 2.733 Tonnen Gold; dies entspricht Zuflüssen im Wert von 6 Milliarden US-Dollar.Laut WGC verzeichneten die nordamerikanischen ETFs im August Zuflüsse in Höhe von 78 Tonnen Gold im Wert von 3,8 Milliarden US-Dollar. Die Goldbestände der europäischen börsennotierten Fonds stiegen um 33 Tonnen im Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar.Die Goldbestände der in Asien notierten ETFs verzeichneten Zuflüsse in Höhe von 9 Tonnen Gold im Wert von 468 Millionen US-Dollar. Goldbestände der ETFs, die in anderen Regionen notiert sind, verzeichneten Zuflüsse in Höhe von 2 Tonnen im Wert von 80 Millionen US-Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de