Weltmarktchaos bedeutet, dass Edelmetalle weiter steigen werden

Die heutigen Nachrichten über die Unruhen und Proteste in Hongkong sowie die Militäraktion zwischen dem Iran und Israel legen nahe, dass die Metallmärkte für einen sehr großen Run in dieser Woche und womöglich noch über eine lange Zeit bereit sind.Diese Art von Chaos kreiert eine Unsicherheit auf den Weltmärkten, die einen massiven Anstieg an den Edelmetallmärkten auslösen wird, da Trader und Investoren weiterhin in Edelmetalle strömen, um sich gegen die Angst und die Schwäche auf den Weltmärkten abzusichern. An diesem Punkt glauben wir, dass in den nächsten 5 bis 10 Tagen eine Bewegung in Gold locker 1.640 $ oder mehr anvisieren und Silber es auf knapp unter 21 $ abzielen könnte. Diese Bewegung würde einen Anstieg um 7% bis 10% in Gold und einen Anstieg um 10% bis 20% in Silber darstellen.Achten Sie darauf, wie der ES (S&P 500 E-Mini), der NQ (Nasdaq 100 E-Mini) und der YM (Dow Jones E-Mini) auf den Handel reagieren, wenn die Märkte am Sonntag- und Montagabend öffnen, sowie auf die Nachrichtenereignisse in Verbindung mit diesen Themen. Jede Eskalation von Spannungen und Kämpfen zwischen den Parteien weltweit wird wahrscheinlich Schockwellen durch die Weltwirtschaft aussenden sowie einen Rückgang der Kursniveaus auslösen.Wir versuchten alle unsere Abonnenten zu warnen, dass der "19.-August-Superzyklus-Zusammenbruch" wahrscheinlich ein großes Potenzial für eine Kurskorrektur nach unten darstellen würde. Diese Ereignisse im Superzyklus haben ein viel größeres Ausmaß als den meisten Leuten bewusst ist. Eine Verzögerung von 20 bis 30 Tagen für den Eintritt eines Ereignisses kommt in dem größeren Umfang dieser größeren Ereignisse einer Zeitspanne von 10 Sekunden gleich. Seien Sie aufmerksam, da diese Bewegung sich in den nächsten 25 Tagen abspielen wird.Dieser Gold-Wochenchart folgte unseren Erwartungen vom April/Mai 2019 fast perfekt. Unser ursprüngliches Ziel von knapp unter 1.600 $ ist beinahe erreicht. Nun glauben wir, dass mit dem weltweiten Chaos, das sich in China, Hongkong und anderen Orten abspielt, Gold weit über 1.600 $ steigen könnte und womöglich auf 1.640 $ bis 1.675 $ klettern könnte, bevor es versucht, stehenzubleiben und umzudrehen.Interessant ist, dass der Goldpreis neue Hochs in den meisten anderen Währungen erreicht. Das ist etwas, das wir bald in einem weiteren Artikel behandeln werden.Silber beeindruckte selbst den passivsten Trader immer wieder. Es schnitt in den letzten 30 Tagen immer wieder besser als Gold ab. Im Großen und Ganzen ist unser ursprünglicher Zielbereich von 18,75 $ bis 21 $ immer noch gültig, doch wir glauben, dass das wahre Aufwärtspotenzial in Silber bei weit über 34 $ liegt. Im Moment glauben wir, das Silber über 24 $ steigen könnte, da das Chaos in ausländischen Märkten globale Investoren verunsichert.Wenn Sie unser Research in den letzten Monaten verfolgt haben, dann kennen Sie bereits diese Setups und Trades. Wenn nicht, ist es jetzt an der Zeit, aufzupassen. Die Märkte werden auf das Chaos in den ausländischen Märkten reagieren, indem sie versuchen, die wahren Preisbewertungsniveaus, bezogen auf die Angst und die künftigen Konjunkturerwartungen, des gesamten Marktes zu finden. Stellen Sie sich auf einige wirklich große Bewegungen in den nächsten 8 Wochen ein.© Chris VermeulenDieser Artikel wurde am 2. September 2019 auf www.thetechnicaltraders.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.