Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 31. August 2019

Ein Jahresrückblick am 1. September? Genau! Jeder erstellt vierteljährliche oder halbjährliche oder jährliche Finanz- oder Steuerberichte. Und jeder erfolgreiche Investor und Trader weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, Geld zu verlieren, hoch ist, wenn man das tut, was die Massen tun. Um neue Vorteile zu entdecken und um die Matrix zu "durchschauen", muss man sich antizyklisch oder konträr verhalten.Es ist jedoch nicht so einfach, einen zufälligen Punkt auszuwählen, da das Unterbewusstsein einige Streiche spielen kann. In unserem Fall haben wir einfach eine Stichprobengröße von 20 ausgewählt. Sie entspricht einem Zeithorizont von einem Jahr. Alle diese Trades haben wir live in unserem Telegrammkanal gepostet. Bei der Überprüfung seiner Trades bzw. Investments sollte die Kreativität in keiner Weise eingeschränkt werden. Silber - ein Jahr im Rückblick.Ja, es ist wichtig, wie viel Risiko auf dem Spiel stand und wie hoch die Trefferquote und die Risiko-Ertrags-Relation und andere typische Handelsparameter waren. Aber es ist auch wichtig, noch genauer hinzuschauen. Am allerwichtigsten ist es zu untersuchen, wann etwas schief gelaufen ist und herauszufinden, warum.Unserer bescheidenen Meinung nach ist es für einen Marktteilnehmer das wichtigste Element, zurückzublicken und sein Verhalten und seine Leistung zu untersuchen. Das zugrunde liegende Prinzip ist, dass nur wenn man die wahre Verbesserung misst, vergleicht und analysiert, man sie durch ehrliches Angesicht der eigenen Fehler finden kann.Ein guter Ausgangspunkt ist die Betrachtung des allgemeinen Verhaltens der Märkte in dem fraglichen Zeitrahmen. Was hat der Silberpreis in den letzten 12 Monaten getan?Innerhalb des Zeitrahmens, den wir uns ansehen, ist der Silberpreis um über 30 Prozent gestiegen! Es ist unabdingbar, die eigene Leistung im Vergleich zum Markt zu überprüfen. Die Erwartungen müssen darauf abgestimmt werden, wie viel der Markt bereit war zu geben. Eine eingehende Überprüfung wird Klarheit darüber bringen, wie gut die Leistung des Handelssystems die Ausführung sowie die Psychologie des Traders bzw. des Investoren unterstützt hat. Das schwächste Glied ist immer "menschliches Versagen", und als solches ist es ratsam, auch drastische Ereignisse zu überwachen.Ereignisse wie beispielsweise Markt-Bewegungen, die größer als die übliche Standardabweichung sind, aber auch das Handeln während persönlicher Ereignisse und Schicksalsschläge. Schließlich ist die allgemeine Regel, dass es professionell ist, das Trading bei einem Todesfall in der Familie, während einem Umzug, einer Scheidung, einer Krankheit oder einer Geburt einzustellen, aus einem bestimmten Grund festgelegt worden.Wie wir zu Beginn dieser Veröffentlichung bereits erwähnt haben, könnte jede eingehendere Prüfung in alle Richtungen das fehlende Bindeglied für die Verbesserung der eigenen Leistung darstellen.