Gold könnte jahrzehntelangen Bullenmarkt beginnen

Der Goldmarkt könnte im kommenden Jahr für einen deutlichen Breakout fällig sein, wenn die Ängste darum, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession gleiten wird, eskalieren, so geht aus einem Bericht von JP Morgan Cazenove hervor.Die beiden Goldanalysten der Bank, John Bridges und Siddharth Mishra, meinen, dass es zu ähnlichen Goldkäufen wie 2008 kommen könnte, als das Edelmetall auf 1.900 Dollar je Dollar stieg, berichtet MiningMx "Obwohl sich der Sektor nach dieser deutlichen Bewegung mit kurzfristigen Handelsrisiken konfrontiert sehen könnte", hieß es von den beiden. "...denken wir, dass der Goldausbruch nach oben starke Fundamentaldaten besitzt."Das Goldangebot könnte jedoch ebenso zurückgehen, erklärten die Analysten. "Wir denken, dass die Kombination aus steigender Nachfrage nach dem gelben Edelmetall und dem reduzierten Angebot gut dazu beitragen könnte, Gold auf den Weg zu seinem nächsten jahrzehntelangen Bullenmarkt zu bringen", so Bridges und Mishra.© Redaktion GoldSeiten.de