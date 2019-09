Goldfutures verzeichneten größten Verlust innerhalb eines Tage seit 2016

Am Donnerstag sank der Preis der Goldfutures um über 34 Dollar je Unze und verzeichnete damit den größten Verlust innerhalb eines Tages seit November 2016, berichtet MarketWatch So trugen Nachrichten darüber, dass die USA und China im nächsten Monat Handelsgespräche durchführen werden, zu einer Rally am Aktienmarkt bei und besser als erwartete Daten zur Beschäftigung im US-Privatsektor zerstreuten die Sorgen über eine Abschwächung der US-Wirtschaft, so der Bericht weiter.Goldfutures für die Dezemberlieferung an der New Yorker Terminbörse COMEX sanken um 34,90 Dollar beziehungsweise um 2,2% auf 1.525,50 Dollar. Der Preis des aktivsten Kontrakts verzeichnete den Dow-Jones-Marktdaten zufolge den größten Eintagesverlust in US-Dollar seit dem 11. November 2016 und den größten prozentualen Verlust seit dem 15. Juni 2018.© Redaktion GoldSeiten.de