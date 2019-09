Auryn Resources Inc. erhält 6 Millionen Dollar Überbrückungskreditzusage

Vancouver, 6. September 2019 - Auryn Resources Inc. (TSX: AUG, NYSE AMERICAN: AUG) ("Auryn" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass sie eine Überbrückungskreditzusage (der "Überbrückungskredit") in Höhe von bis zu 6 Mio. CAD zur Finanzierung des kurzfristigen Unternehmens- und Betriebskapitalbedarfs des Unternehmens vereinbart hat. Der Bridge Loan soll am oder vor dem 12. September abgeschlossen werden und unterliegt der Aushandlung einer endgültigen Vereinbarung, den üblichen Abschlussbedingungen sowie der Zustimmung der TSX und der NYSE American."Wir haben uns entschieden, den Bridge Loan als Mittel zur Finanzierung anstelle einer verwässernden Eigenkapitalbeschaffung zu verwenden, um den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten, während wir verschiedene Katalysatoren in unserem Portfolio von sieben Gold- und Kupferprojekten durchführen. Die Überbrückungskreditlinie sollte der Gesellschaft bei vollständiger Inanspruchnahme ein ausreichendes Betriebskapital für etwa ein Jahr zur Verfügung stellen."Das Unternehmen erwartet derzeit Bohrergebnisse aus dem Projekt Committee Bay, Explorationsergebnisse aus dem Projekt Homestake Ridge und vor allem In-Prozess-Bohrgenehmigungen für das Projekt Sombrero in Südperu, die planmäßig voranschreiten."Unser Projektportfolio stellt ein hohes Maß an Optionalität dar und der aktuelle Anstieg der Edelmetallpreise verbessert sicherlich alle Monetarisierungs- und Wertschöpfungsoptionen, die wir bei unseren Projekten in Betracht ziehen.Der Bridge Loan wird aus zwei Tranchen in Höhe von 3 Mio. CAD bestehen, wobei die erste Tranche zum Stichtag vorgezogen wird, die derzeit für den 12. September 2019 vorgesehen ist. Der Fortschritt der zweiten Tranche ist an die gegenseitige Zustimmung der Parteien gebunden. Der Darlehensgeber ist ein bestehender Aktionär der Gesellschaft.Das Überbrückungsdarlehen wird mit 10% p.a. verzinst und ist spätestens ein Jahr nach dem Vergabezeitpunkt ("Fälligkeitsdatum") zurückzuzahlen; das Überbrückungsdarlehen kann jedoch nach 90 Tage nach Vergabe nach Ermessen der Gesellschaft jederzeit und ohne Strafe zurückgezahlt werden. Der Überbrückungskredit soll durch einen erstrangigen Rahmenvertrag über alle gegenwärtigen und zukünftigen Vermögenswerte der Gesellschaft gesichert werden.Im Zusammenhang mit dem Bridge Loan werden nach Abschluss der ersten Tranche 500.000 Bonus-Optionsscheine ausgegeben, die eine Laufzeit von drei Jahren ab dem Ausgabedatum haben. Jeder Optionsschein kann in eine Stammaktie der Gesellschaft zu einem Preis von 2,00 USD pro Stammaktie ausgeübt werden, kann aber erst nach dem Fälligkeitsdatum ausgeübt werden.IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATES VON Auryn Resources Inc.Ivan BebekGeschäftsführender VorsitzenderAuryn Resources ist ein technisch orientiertes, gut finanziertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Suche und Förderung von weltweit bedeutenden Edel- und Basismetall-Lagerstätten konzentriert. Das Unternehmen verfolgt einen Portfolioansatz für den Erwerb von Vermögenswerten und verfügt über sieben Projekte, darunter zwei Flaggschiffe: das hochwertige Goldprojekt Committee Bay in Nunavut und das Kupfer-Gold-Projekt Sombrero im Süden Perus. Die technischen und Management-Teams von Auryn verfügen über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Monetarisierung von Vermögenswerten für alle Beteiligten und die lokalen Gemeinschaften, in denen sie tätig sind. Auryn verpflichtet sich zu höchsten Standards in Bezug auf Corporate Governance und Nachhaltigkeit.Für weitere Informationen über Auryn Resources Inc. kontaktieren Sie bitte Natasha Frakes, Manager of Corporate Communications unter (778) 729-0600 oder info@aurynresources.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZukunftsorientierte Informationen und zusätzliche Sicherheitshinweise: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden können. Zukunftsgerichtete Informationen sind Informationen, die implizite zukünftige Performance- und/oder Prognoseinformationen beinhalten, einschließlich Informationen im Zusammenhang mit dem Erwerb und dem Eigentum an Mineralkonzessionen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich (positiv oder negativ) von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresinformationsblatt des Unternehmens und in den MD&A für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsanträgen bei den kanadischen Wertpapierverwaltungen unter www.sedar.com und in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular 40-F bei der United States Securities and Exchange Commission, die unter www.sec.gov verfügbar ist.Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.