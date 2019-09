Schwedischer Wissenschaftler rät zum Kannibalismus "um die Erde zu retten"

Wie Zerohedge berichtete, deutete ein schwedischer Wissenschaftler an, dass es notwendig sein würde, sich dem Kannibalismus zuzuwenden, um den Planeten zu retten.Magnus Söderlund erschien im Rahmen des Themas "Essen der Zukunft" in einer schwedischen Fernsehsendung und meinte, dass er Seminare darüber halten würde, wie das Konsumieren von menschlichem Fleisch den Klimawandel stoppen könnte. Er ist üblicherweise im Bereich Marketing und Verbraucherverhalten tätig.Umweltaktivisten beschuldigen die Fleisch- und Agrarwirtschaft größtenteils an der Erderwärmung schuld zu sein. Laut Söderlund könnte eine mögliche Lösung das Essen von Leichen sein. Das größte Hindernis, das es zu bewältigen gelte, sei das Tabu, das die Leichen umgebe und die Tatsache, dass dies viele als Schändung der Toten ansehen würden.Söderlund gab zu, dass die Leute "etwas konservativ" seien, wenn es um Dinge ginge, an die man nicht gewöhnt sei - das umfasse Dinge wie Käfer und Kadaver.Dies bedarf keiner weiteren Worte.© Redaktion GoldSeiten.de