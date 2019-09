Gold und Silber - Schlag auf Schlag geht es weiter!

Teilverkauf zu 1522 $ Gewinn +7.86% am 05.09.2019

Teilverkauf zu 1501 $ Gewinn +12.30% 07.08.2019

Teilverkauf zu 143.20 $ Gewinn +14.1% am 05.09.2019

Teilverkauf zu 142.10 $ Gewinn +13.20% am 07.08.2019

Teilverkauf zu 19.10 $ +22.20% Gewinn 03.09.2019

Teilverkauf zu 18.20 $ +16.4% Gewinn 28.08.2019

Teilverkauf zu 17.81 $ +13.95% Gewinn 27.08.2019

Teilverkauf zu 17.34 $ +12.45% Gewinn 13.08.2019

Teilverkauf zu 16.77 $ +8.75% Gewinn 13.08.2019

Teilverkauf zu 16.08 $ +8.57% Gewinn 01.08.2019

Teilverkauf zu 16.34 $ +10.3% Gewinn 31.07.2019

GDXJ - Teilverkauf 39.80 $ Gewinn +20.78% 06.09.2019

First Majestic (FR) Teilverkauf 13.60 $ Gewinn +66.87% 06.09.2019

Nachdem wir beim Silber bereits am Dienstag, den 03.09.2019, den nächsten und bisher höchsten Gewinn von +22.00% realisiert haben, können wir nun endlich auch beim großen Bruder Gold als auch beim GLD (SPDR Gold Trust) weitere Erfolge verbuchen. Gold baute am Mittwoch ein neues Hoch aus, um dann wie bereits im Primärszenario seit einer Woche erwartet, stark auszuverkaufen.Der Sprit ist sprichwörtlich ausgegangen und die Märkte gehen in eine völlig natürliche Korrektur ein. Auch wenn Ihnen jetzt einige wieder die Geschichte vom völlig unerwarteten und plötzlichen Abverkauf erzählen, wir sehen hier keine Manipulation, sondern ein erwartetes Ausatmen der Kurse nach wochenlangen starken Anstiegen. Haben Sie während der Anstiege der letzten Wochen irgendwo gelesen, dass der Preis nach oben manipuliert wurde?Gestern wurde sodann unser Stopp out im Gold als auch im GLD ausgelöst. Diese Positionen konnten von jedem Abonnenten, genauso wie bei uns, seit Wochen hinterlegt werden und wurden gestern ausgelöst, nachdem der Markt abverkauft hat. Die Ergebnisse im Gold als auch GLD der letzten 30 Tage sind damit:Im Silber konnten wir die letzten 2 Monate die besten Ergebnisse unserer Firmengeschichte erzielen. Alle Einstiege wurden getroffen und mit den eingesetzten Hebeln schon weit über 100% Gewinn erzielt, in den letzten 30 Tagen alleine.Es sieht weiterhin gut aus für Silber. Am Dienstag wurde unser nächster Take-Profit erreicht, mit gutem Timing, denn so konnten wir vor dem Abverkauf zum Höchststand nochmals Positionen realisieren. Wir haben nun bereits am zu erwarteten Korrektur-Ende einen weiteren Nachkauf hinterlegt für Gold, Silber als auch für den GLD. Das Rad dreht sich also weiter, wir planen hier nicht nachzulassen, sondern laden weiter Positionen auf und wieder ab.Seitdem wir vor gut 2 Monaten unser komplettes Positionsmanagement offengelegt haben und nun jedermann bei uns einsehen kann, wie und wo wir positioniert sind, seitdem die Ergebnisse alle transparent sichtbar sind, ist es irgendwie sehr still geworden. Keine Mails mehr mit Kritik, irgendwie schade, bei Misserfolg waren manche schnell mit dem Fingerzeig zur Stelle. Beim Erfolg schweigt man und zieht sich verschämt zurück, weil man nichts zu schimpfen hat.Unsere aktuellen Ergebnisse im Silber Stand heute (reiner Kursgewinn).Im Gold als auch im Silber stehen bereits wieder unsere nächsten Einstiegsbereiche fest. Es bietet sich hier eine weitere Chance, die man ergreifen oder liegen lassen kann. Im Gold als auch im Silber erhalten Sie in unserer Analyse, welche per E-Mail direkt an Sie verschickt wird, eine detaillierte Aufzählung des exakten Einstieges, der Stopps, der Kursziele, der Nachkäufe und der Verkaufspunkte (Take-Profit). Im Silber ist der nächste Kaufbereich schon aktiv, jedoch sind wir noch nicht weit genug gefallen und werden erst zu einem noch tieferen Punkt in den Markt einsteigen. Es bleibt mehr als spannend die nächsten Monate.Zum heutigen Tag haben wir auch noch zwei Werte aus dem Minenpaket verkauft. Zum einen der GDXJ und zum anderen einen Teil unserer Position an First Majestic. Dazu mehr im nächsten Update.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu unseren Aktienpaketen im Bereich Rüstung, Cannabis, und Dow Jones 30 sowie Bitcoin, WTI, S&P 500, EUR/USD, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de